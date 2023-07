Losc: Inspiré des chants des supporters le maillot extérieur est sorti

New Balance dévoile le maillot extérieur du Losc pour la saison 2023-2024.

New Balance a dévoilé ce jeudi le nouveau maillot extérieur du LOSC Lille pour la saison 2023-2024. Il est de couleur blanche en dominante et s’inspire des couleurs emblématiques du maillot domicile des Dogues. Il se pare d’accents bleu électrique, bleu marine et rouge feu.

Un maillot extérieur du Losc au rythme de ses supporters

Le lancement de ce nouveau maillot célèbre la connexion du LOSC avec ses supporters. Le design de la tunique représente le rythme de la musique lorsque les supporters chantent l’hymne du club dans le stade. Les paroles de l’hymne sont visibles en arrière-plan des images de la campagne. Le maillot extérieur dispose d’un col rond revisité et des chaussettes brodées.

« Le LOSC entretient une profonde connexion avec sa ville et ses supporters. Nous voulions célébrer cela avec le nouveau maillot extérieur en soulignant ce lien qui leur tient à cœur », explique par communiqué, le directeur général de New Balance Football, Kenny McCallum. Le maillot extérieur du LOSC Lille est disponible à la vente dès aujourd’hui sur le site internet du club et dans les espaces officiels.