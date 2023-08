Les Girondins de Bordeaux dévoilent un maillot extérieur version marinière

Une marinière pour les Girondins de Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux, en partenariat avec Adidas, ont révélé leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024, ce vendredi matin. Il est inspiré de l’emblématique motif marinière, évoque les racines portuaires du club tout en combinant un design résolument moderne. Le FCGB a toujours été fier de son riche patrimoine maritime, étant situé près des rives de la Garonne, l’un des plus grands fleuves de France.

Version marinière le maillot extérieur des Girondins de Bordeaux, pour la saison 2023-2024

La marinière, un motif à rayures horizontales emblématique, est un clin d’œil à cette histoire maritime et à la ville de Bordeaux, dont l’histoire est étroitement liée à la mer. Ce nouveau maillot extérieur arbore des rayures horizontales de couleur marine et blanche, accentuant l’apparence de la marinière classique. Le col et les manches sont également ornés de détails blancs, ajoutant une touche de contraste au maillot. Les Bordelais le porteront lors des rencontres disputées loin de leur base de la Matmut Atlantique.

Le modèle est dès à présent en vente au store officiel du FC Girondins de Bordeaux et en ligne, sur la plateforme digitale de l’équipe.