L’équipe Lidl-Trek dévoile son (joli) maillot pour le Tour de France 2023

Lidl-Trek a dévoilé son équipe et son maillot pour le tour de France 2023.

Lidl-Trek a présenté son effectif pour le Tour de France 2023 depuis Bilbao où se tiendra le départ de la course, ce 1er juillet. A cette occasion, l’équipe a également dévoilé son maillot distinctif, aux couleurs jaune, rouge et bleu, avec lequel elle vise, tout à la fois de séduire le public et de remporter des étapes. A compter de ce 30 juin sur le Giro féminin puis de ce samedi 1er juillet, sur le Tour de France, Lidl devient le partenaire principal de l’équipe Trek, anciennement associé à Ségafredo.

« Nous souhaitons promouvoir un cyclisme durable et un mode de vie actif. Nous sommes convaincus qu’une alimentation saine et une pratique sportive régulière favorisent le bien-être des consommateurs. Avec Lidl-Trek, nous souhaitons inciter le plus grand nombre de personnes à utiliser leur vélo. Comme nos produits, le cyclisme est un sport accessible à tous et convient à tous ceux qui veulent être plus actifs au quotidien », détaille le boss de Lidl en France, Michel Biero.

Le maillot distinctif aux couleurs de l’enseigne de grande distribution discount ne devrait pas passer inaperçu aux coeurs du peloton des vingt-deux équipes professionnelles en lice sur l’édition 2023 du Tour de France.