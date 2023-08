Le PSG recrute AMOS pour son équipe féminine

L’école de sport business, AMOS, fait désormais équipe avec les féminines du PSG.

L’équipe de football féminin du Paris Saint-Germain a annoncé la signature d’un partenariat avec AMOS Sport Business School, une école de commerce spécialisée dans le sport. Ce partenariat, qui court jusqu’en 2026, vise à promouvoir le sport féminin et à offrir aux étudiants d’AMOS des opportunités d’apprentissage et de développement professionnel.

Le PSG et AMOS Sport Business School ensemble jusqu’en 2026

Dans le cadre de ce partenariat, AMOS proposera des conférences et des masterclasses avec des joueuses, des membres du staff et des légendes du PSG féminin. Les étudiants pourront également participer à des expériences professionnelles, telles que des stages ou des missions de conseil. La collaboration permettra également à AMOS de renforcer sa visibilité auprès du grand public. Les étudiants de l’école seront présents sur les bords des terrains lors des matchs du PSG féminin, et ils pourront également participer à des événements organisés par le club.

« Nous sommes très heureux d’accueillir AMOS Sport Business School dans la grande famille du Paris Saint-Germain », explique Sabrina Delannoy, directrice sportive adjointe du PSG féminin. « L’apport d’étudiants appelés à faire le sport de demain est une opportunité de construire et d’innover. Ensemble, nous voulons créer des synergies pour que le football féminin continue à progresser et prenne toute sa place dans l’univers du sport en France et en Europe. »

Dans la continuité de l’AMOS Women’s French Cup

« Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des liens tissés avec le Paris Saint-Germain Féminines depuis trois éditions via la AMOS Women’s French Cup », renchérit Sylvestre Louis, PDG d’ACE Education, la maison mère d’AMOS Sport Business School. « Il résulte aussi de la volonté stratégique d’ACE Education de renforcer toujours plus la visibilité du sport féminin et des enjeux qui lui sont associés, parité, inclusivité, lutte contre les discriminations. »

A l’avenir, les étudiants d’AMOS prêteront main forte aux équipes de la section féminine du PSG en tant que volontaires, notamment comme porte-drapeaux lors des rencontres de gala du club à domicile.