Le Losc et New Balance dévoilent le maillot domicile 2023-2024

Le maillot domicile du Los est sorti.

Le Losc Lille et New Balance ont révélé le maillot domicile pour la saison 2023-2024. Inspiré de l’emblématique scapulaire du club, le maillot arbore les couleurs traditionnelles rouge et blanche. Des détails géométriques subtils ont été intégrés pour former le scapulaire, accompagné d’un col en V asymétrique. Le kit est complété par un short bleu marine et blanc, ainsi que des chaussettes avec un marquage distinctif.

Un maillot domicile à scapulaire le Losc saison 2023-2024

La campagne de lancement met en avant la statue du Dogue du LOSC, un symbole associé au club depuis longtemps, représentant le courage et la détermination des joueurs et des supporters. La statue occupe une place importante au centre d’entraînement du club et est également présente sur l’écusson du maillot.

A partir du 18 juillet dans le commerce

Le maillot domicile New Balance LOSC Lille 2023-2024 sera disponible en pré-commande à partir du 11 juillet sur le site web du store officielle du club, puis en vente à partir du 18 juillet. Le directeur général de New Balance Football, Kenny McCallum, a exprimé son désir de rendre hommage à l’histoire et à la grandeur du club avec ce nouveau kit, en espérant que les joueurs écriront une nouvelle page de l’histoire du LOSC en le portant sur le terrain cette saison.