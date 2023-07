L’ASSE dévoile son maillot third en hommage au Chaudron

Un maillot third de l’ASSe qui fait écho au domicile dévoilé plus tôt dans l’été.

Après avoir présenté les maillots domicile, gardien et extérieur, l’AS Saint-Étienne et son partenaire technique Hummel dévoilent ce mercredi le dernier kit stéphanois de la saison 2023-2024. La nouvelle tenue third met en avant une vue de face du stade Geoffroy-Guichard, surnommé le Chaudron. Réalisé dans un vert « digital », ce maillot est la symbolique de l’ambiance du public stéphanois dans son écrin.

A l’instar du domicile, le maillot third de l’ASSE s’inspire de Geoffroy-Guichard

Le maillot third fait écho à la tenue domicile qui met en avant la vue aérienne du Chaudron avec sa forme rectangulaire. Ce maillot arbore le logo de l’ASSE dans sa version enrichie avec la représentation des branches de chêne et de laurier, présentes sur le blason de la ville de Saint-Étienne. Le kit complet comprend le maillot, un short noir et des chaussettes noires.

Un maillot fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées

Comme les maillots domicile, extérieur et gardien, le maillot third est fabriqué à partir d’un polyester issu de huit bouteilles en plastique recyclées. Cette initiative témoigne de l’engagement de l’AS Saint-Étienne dans la protection de l’environnement, dans le cadre de son programme Vert l’Avenir. Le club se félicite de collaborer avec un équipementier qui partage également cette sensibilité pour la cause environnementale.