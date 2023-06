FC Barcelone: Inspiré des féminines, Nike dévoile le maillot 2023-24 du Barça

Le FC Barcelone et Nike dévoilent ce jeudi le nouveau maillot domicile 2023-2024 des collectifs blaugrana.

Le FC Barcelone dévoile ce jeudi son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-24, marquant la première fois où la tenue du Club est inspirée de l’équipe féminine. Le maillot arbore de larges bandes classiques et les couleurs originales du Barça, avec un détail distinctif : un losange au-dessus de l’écusson. Ce losange rend hommage à la première équipe féminine de l’histoire à avoir joué un match de football au Spotify Camp Nou, incarnant ainsi l’esprit pionnier du FC Barcelone, leader à la fois dans le sport et dans ses engagements sociaux.

Un maillot 2023-2024 du FC Barcelone inspirée de l’équipe féminine

La présentation officielle du nouveau maillot s’est déroulée sous le concept « Ici pour ouvrir la voie ». À travers cet écusson particulier, le club met en avant l’esprit de ces femmes qui ont été des pionnières dans les années 1970. Elles ont montré l’exemple à une époque où il n’y avait pas encore de références et ont ouvert la voie aux générations futures. Aujourd’hui, ce sont les jeunes joueurs et joueuses du Barça qui doivent prendre le relais et montrer la voie, en consolidant les valeurs du FC Barcelone et en étant des leaders dans tout ce qu’ils entreprennent.

Le nouveau maillot met également l’accent sur l’écologie et l’innovation. Il est le résultat d’une approche respectueuse de l’environnement. Le logo Spotify, sponsor principal des équipes masculines et féminines, est présent sur le devant du maillot, tout comme le logo de Nike sur la poitrine et celui de la marque Ambilight TV sur la manche du maillot masculin, et de Bimbo sur celle du maillot féminin. De plus la marque UNHCR/UNHCR apparaît sous le numéro, dans le dos.

Un écusson hommage aux pionnières du club blaugrana

L’écusson du maillot rend hommage aux pionnières du FC Barcelone. Il reprend le losange symbolique de 1971, qui figurait sur la tenue du premier club de supporteurs féminin. Cette histoire a commencé en 1970, lorsque Inma Cabeceran a écrit une lettre au président du FC Barcelone de l’époque, Agustí Montal i Costa, proposant la création d’une équipe de football féminine. C’est ainsi qu’en 1971, le premier club féminin de supporters du FC Barcelone a été formé, arborant un écusson combinant celui du club et un losange. En 1988, cette initiative a donné naissance à la première équipe féminine de football du FC Barcelone, qui a joué avec ce même logo. Enfin, en 2002, le FC Barcelone féminin a été officiellement reconnu par le Club, et son écusson est désormais identique à celui du Barça.

Les féminines du Barça ont remporté la Ligue des Champions en 2021, et Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or. Le 3 juin 2023, l’équipe féminine a remporté son deuxième prestigieux trophée dans cette compétition européenne. Les larges bandes du nouveau maillot célèbrent l’esprit pionnier des femmes du FC Barcelone. C’est pourquoi lors du lancement de la campagne pour cette nouvelle tenue, de jeunes références de moins de 30 ans étaient présentes, inspirant ainsi le jeune public.

Un dîner d’artistes et de joueurs et joueuses pour célébrer la sortie

Enfin, à l’occasion du dernier événement organisé au Spotify Camp Nou avant les travaux de l’Espai Barça, le FC Barcelone et Nike ont organisé un dîner réunissant des artistes, des joueurs et des joueuses de moins de 30 ans, qui sont aujourd’hui des leaders dans les domaines de la musique et du sport. Ce dernier dîner a également été l’occasion de dévoiler la nouvelle tenue. Une photo de groupe sur la pelouse du Spotify Camp Nou a marqué cette réunion, symbolisant ainsi le rôle de cette nouvelle génération dans l’ouverture de nouvelles voies pour les générations futures.