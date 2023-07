FC Barcelone: Hommage à Cruyff, le Barça dévoile son maillot extérieur

Du blanc à l’extérieur pour les joueurs du FC Barcelone.

Le FC Barcelone dévoile ce mercredi son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Il arbore un design en hommage à Johan Cruyff, précurseur du style de jeu du Barça. Le maillot est blanc, avec des rayures blaugrana sur les manches. Il est également équipé du logo Spotify, sponsor principal du club. Le short porté avec est bleu, et les chaussettes à rayures bleues et grenats.

Dévoilé depuis Los Angeles, le maillot extérieur du FC Barcelone

Le maillot a été présenté à Los Angeles, où le Barça dispute actuellement sa tournée de pré-saison. La ville a été choisie pour la symbolique, car c’est là que Cruyff a joué une saison en 1979, avec Los Angeles Aztecs. Le maillot extérieur 2023-2024 est fabriqué à partir de polyester 100 % recyclé, dans le cadre de l’engagement du club pour la durabilité.

Hommage à la légende néerlandaise du Barça, Johan Cruyff

Johan Cruyff est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du FC Barcelone. Il a joué au club de 1973 à 1978, et il a remporté de nombreux trophées, dont trois Coupes d’Europe. Cruyff est également considéré comme l’un des pères du football total, un style de jeu basé sur le mouvement et et la possession du ballon. Le maillot extérieur 2023-2024 reprend les couleurs qu’il portait lorsqu’il jouait au club, et il est également équipé du logo Johan Cruyff Fondation. C’est une façon pour le Barça de rendre hommage à l’un de ses plus grands joueurs, et de perpétuer son héritage.