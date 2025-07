ASSE. Blanc teinté de vert, le maillot extérieur est sorti

L’ASSE et Hummel ont révélé le maillot extérieur pour la saison 2025-2026.

L’AS Saint-Etienne a dévoilé sa nouvelle tunique extérieure pour la saison 2025-2026, seize jours après la présentation du maillot domicile. Cette tenue aux couleurs blanc et vert est le fruit de la collaboration entre le club forézien et son équipementier Hummel.

Pour cette campagne de lancement, l’ASSE a choisi de mettre en avant ses supporters. Neuf fidèles du club – Caroline, Laurent, Jonathan, Sarah Lisa, Naha, Maxime, Zachary et Dominique – incarnent cette nouvelle collection et figurent sur les visuels promotionnels.

Le maillot, entièrement conçu en polyester, arbore une livrée principalement blanche rehaussée de touches vertes, couleur emblématique des Verts. Cette tenue complète la gamme vestimentaire de l’équipe stéphanoise pour les matchs disputés à l’extérieur.