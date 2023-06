Arsenal: Adidas freine la vente des maillots après une erreur repérée par les fans

En raison d’une erreur repérée par les fans, Adidas a interrompu la vente des maillots d’Arsenal dans leur version la plus chère.

Autant les modèles « replica » restent disponibles à la vente, autant il n’y a présentement plus de versions « authentic » du maillot d’Arsenal, saison 2023-2024, à l’achat sur les plateformes officielles de l’équipementier Adidas, ou du club londonien. « De nouveaux stocks à venir prochainement », peut-on notamment lire sur le shop en ligne des Gunners. La raison ne serait pas liée aux volumes, mais tel que le rapporte The Sun, a une erreur de confection repérée par les fans.

Il n’y a plus de maillots « authentic » d’Arsenal disponibles à la vente

La version dite « authentic » est la plus premium, donc la plus chère, car c’est le modèle identique à celui que portent les joueurs sur le rectangle vert. La technologie et les finitions y sont logiquement meilleures, cette saison 2023-2024 rend hommage aux « Invincibles » d’Arsenal demeurés invaincus pendant les 38 journées de la Premier League 2003-2004. Un exploit qu’Adidas a voulu retracer en une fine bande sur le côté du maillot, avec l’ensemble de la performance sous forme de W et de D, signifiants les 26 victoires et 12 nuls du club.

Seuls 32 des 38 matchs de la série des Invincibles ont été reproduits

Seulement tel que rapporté sur les réseaux sociaux il ne se compterait que 32 des 38 journées accomplies par Thierry Henry et ses partenaires. Elle serait donc là, l’explication à l’impossibilité actuelle d’acheter le nouveau maillot. The Sun assure avoir reçu un mail de la marque allemande admettant : « Nous avons pris connaissance d’une erreur de conception avec le maillot domicile authentique 23/24 actuel. » En France, le maillot « authentic » est vendu 150 euros (135 £ en Angleterre) ; d’aucuns se désoleront de l’erreur aux prix de la tunique, quand d’autres espèrent au contraire qu’avoir acheté la pièce avant son retrait lui donnera plus de valeur, sur le marché des collectionneurs.