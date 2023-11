Adidas dévoile FUSSBALLLIEBE, le ballon de l’Euro 2024 et le 1er connecté

Il s’appelle FUSSBALLLIEBE et il va peser lourd sur les matchs du prochain Euro 2024 de football.

Adidas a dévoilé aujourd’hui mercredi, FUSSBALLLIEBE, le ballon officiel de l’Euro 2024 de l’UEFA. FUSSBALLLIEBE, qui signifie « amour du football », est le tout premier ballon connecté du Championnat d’Europe de football. Il a été conçu pour améliorer la précision du jeu. Il est doté de vingt facettes et de rainures placées sur sa surface externe, qui lui confèrent une trajectoire plus précise.

FUSSBALLLIEBE sera le ballon officiel de l’Euro 2024

Il est décoré de motifs en forme d’ailes noires aux bords colorés et mis en valeur par des points de couleur, qui symbolisent le mouvement du ballon et l’énergie qui imprègne le football. Les couleurs vives (le rouge, le bleu, le vert et l’orange) célèbrent quant à elles la vitalité que les nations concurrentes apportent au championnat et la pureté simple du football, qui lui vaut d’être aimé dans le monde entier. Enfin, on trouve sur la sphère le nom de chacune des villes accueillant le championnat, accompagné d’une illustration représentant son stade.

Une sphère connecté pour aider les arbitres notamment sur les hors-jeu

Pour la première fois, le Championnat d’Europe de football de l’UEFA utilise un ballon connecté qui envoie des données précises et en temps réel sur le ballon aux arbitres surveillant le match par vidéo. Ces éléments, combinées aux données relatives à la position des joueurs, permettent aux arbitres de prendre des décisions plus rapides et plus précises, notamment en matière de hors-jeu.