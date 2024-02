Manchester United: Nike c’est fini, Diogo Dalot change d’équipementier

Diogo Dalot est la nouvelle image de Puma.

Un départ, un de plus officialisé par le joueur et son nouvel équipementier. D’autres devraient suivre, car Nike réduit drastiquement le nombre d’athlètes sous contrat avec la marque. C’est le défenseur de Manchester United Diogo Dalot qui change d’écurie en rejoignant le pool des footballeurs associés à la rivale Puma.

Diogo Dalor rejoint l’équipementier Puma

Le joueur a validé son transfert sur les réseaux sociaux et son nouveau partenaire commercial a confirmé en lui souhaitant la bienvenue dans sa « famille ». Digo Dalot, international portugais de 27 ans, pourrait bientôt porter en plus des maillots et des shorts signés de son partenaire technique car selon Marca, Puma serait susceptible de prendre la suite de Nike sur le maillot de la Seleçao.

Le contrat de la Fédération portugaise avec l’équipementier à la virgule doit se termine en 2025.