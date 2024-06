Manchester United dévoile les 1res images de futur centre d’entraînement à 60 M€

Manchester United va entamer les travaux de rénovation de son centre d’entraînement.

Manchester United s’apprête à entamer une modernisation en profondeur de son complexe d’entraînement de Carrington, en mettant l’accent sur la création d’un environnement moderne et collaboratif pour l’équipe première masculine. Le projet de 50 millions de livres sterling (60 M€) verra une rénovation complète du bâtiment existant, dans le but d’établir une installation de classe mondiale qui favorise une culture de la victoire.

Le futur centre de Carrington de Manchester United en images Image 1 parmi 3

Le centre d’entraînement de Carrington va faire peau neuve

Le cabinet d’architectes Foster + Partners, dirigé par Lord Norman Foster, né à Manchester, a été choisi pour piloter le projet. Le cabinet possède un portefeuille impressionnant dans la conception de stades et d’arènes de football de pointe, notamment le stade de Wembley rénové et le stade Lusail, pièce maîtresse de la Coupe du monde de football de la FIFA 2022 au Qatar.

La rénovation de Carrington vise avant tout à créer un espace collaboratif permettant aux joueurs et au personnel de s’épanouir. Prévue pour débuter ce lundi et durer toute la saison 2024-25, la première phase ciblera la salle de sport, les espaces médicaux, nutritionnels et de récupération. La conception met l’accent sur la création de plus d’espace pour faciliter la collaboration et l’innovation entre tous les membres de l’équipe.

« Un environnement de classe mondiale » pour Manchester United

« Nous voulons créer un environnement de classe mondiale pour nos équipes afin de gagner. Lors de notre examen approfondi des installations de Carrington, il est apparu évident que nos standards avaient baissé par rapport à ceux de certains de nos concurrents. Ce projet vise à rétablir notre centre d’entraînement aux normes les plus élevées », détaille le nouveau co-propriétaire du club, Jim Ratcliffe.

Des aménagements temporaires seront réalisés ailleurs à Carrington pour garantir un fonctionnement sans faille des joueurs et du personnel de toutes les équipes pendant la période de construction. Cet investissement s’appuie sur l’installation ultramoderne de 10 millions de livres sterling ouverte l’été dernier pour les équipes féminines et de l’académie. Au cours des deux dernières années, Manchester United aura injecté plus de 60 millions de livres sterling dans la création d’un complexe d’entraînement véritablement intégré pour l’ensemble de son département football.

Découvrez les premières images du futur centre d’entraînement de Carrington dans le diaporama ci-dessus.