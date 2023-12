Manchester City recrute un partenaire « petit-déjeuner »

Manchester City fait équipe avec Kellog’s.

Manchester City vient d’annoncer un partenariat à long terme avec Kellogg’s, une des marques de céréales les plus populaires au Royaume-Uni, désormais partenaire officiel pour les petits-déjeuners des équipes masculines et féminines du club. Cette nouvelle alliance unit deux marques emblématiques profondément ancrées dans l’histoire et la culture de la ville de Manchester. Elle vise à promouvoir des changements positifs au sein des communautés locales et au-delà.

Manchester City s’associe à Kellog’s pour plusieurs saisons

« S’associer à une marque de renom comme Kellogg’s est une grande reconnaissance pour le club. Comme Manchester City, Kellogg’s est une organisation étroitement liée à la culture et à l’histoire de Manchester, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour impacter positivement les communautés que nous partageons », confie Kaitlyn Beale le chargé des ventes à Manchester City.

« C’est un grand privilège pour notre marque Kellogg’s de faire partie de la vie de Manchester depuis plus de 85 ans », ajoute le directeur général de Kellanova UK, Chris Silcock. « Il est donc naturel de s’associer à une autre institution emblématique de Manchester. Cette collaboration avec le Manchester City Football Club renforcera notre engagement envers des jours meilleurs, en soutenant les communautés de la ville où nous produisons nos céréales Kellogg’s depuis de nombreuses décennies. »

Des activations communes et de la visibilité au stade

La collaboration prévoit également que la marque Kellogg’s soit visible auprès des Citizens assistant aux matches au Etihad Stadium et au Joie Stadium grâce à des activations d’avant-match et à de la publicité dans les stades, ainsi que sur les canaux numériques du club.