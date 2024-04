Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet: Une saison à près de 300k€

Joli tir groupé des Françaises Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet qui terminent deuxième, troisième et quatrième au classement des primes gagnées cette saison 2024 de biathlon

La saison de biathlon a été marquée par les performances des filles de l’équipe de France qui ont été plusieurs à se distinguer, même si le gros globe leur a échappé au bénéfice de l’Italienne Lisa Vittozzi. C’est logiquement elle aussi, qui gagne financièrement le match des primes engrangées sur le championnat et la Coupe du monde de biathlon, à l’addition des courses individuelles et collectives.

Tir groupé de Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet

C’est selon la grille de répartition du prize money de l’Union internationale de biathlon (IBU) et les calculs faits pas le média norvégien Verdens Gang. Lisa Vittozzi a franchi le seuil des 300 000 euros (315 000 euros environ), tandis que le trio Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet s’en approche, à respectivement 290 000, 280 000 et 270 000 euros.

La Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold suit à la cinquième place avec 250 000 euros gagnés, devant la Suédoise Elvira Öberg, sixième, avec 180 000 euros.

Johannes Boe cannibalise aussi les primes de la saison de biathlon

Chez les hommes, Johannes Boe avec ses huit victoires en courses individuelles de Coupe du monde et trois titres mondiaux individuels cette saison, sans compter ses succès en relais a empoché près de 480 000 € en primes. Ces primes composent la majorité du « salaire » des coureurs et des coureuses mais certains biathlètes complètent avec des revenus tirés des sponsors. La discipline est par ailleurs paritaire sur le niveau des primes versées aux élites.