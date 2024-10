LOSC: Lille a bouclé sa saison avec un joli bénéfice

A la faveur d’une gestion rigoureuse et d’une compétitivité sportive, le LOSC d’Olivier Létang a soldé toutes ses dettes.

Il n’en est pas encore de trace officielle, ni dans les données déposées au Tribunal de commerce, ni de la part de la DNCG qui communiquera bien plus tard, au printemps prochain. Néanmoins le journal L’Equipe écrit dans son édition ce vendredi, en amont du retour de la Ligue 1 et de l’opposition de l’AS Monaco et du LOSC, que le club nordiste a bouclé, au 30 juin dernier, un troisième exercice consécutif bénéficiaire.

25 M€ net de bénéfices pour le LOSC en 2024

Le quotidien sportif avance le chiffre de 25 millions d’euros correspondant au bénéfice net après impôts, au profit de la formation lilloise. Il ferait suite à la saison 2023, bénéficiaire de 29,92 millions d’euros net et celle de 2022 à + 22,22 millions d’euros. Le détail du chiffre d’affaires n’est pas connu, ni les revenus tirés de l’opérationnel (droits TV en Ligue 1, Coupe de France et Ligue Europa), ni les recettes commerciales ou de merchandising, ni la billetterie, abonnements et autre hospitalités. Pas plus également, que les résultats des opérations sur le mercato dont on sait que le LOSC s’est fait une spécialité ces dernières années. Récemment encore avec la cession de son jeune défenseur Leny Yoro à Manchester United.

Des investisseurs intéressés par le rachat

Grâce à sa rigueur financière, le LOSC a, selon son président Olivier Létang, soldé toutes ses dettes que la précédente direction avait largement contribué à creuser. Grâce à la Ligue des champions nouvelle formule (et de fait plus lucrative), les Dogues tablent sur un nouveau bénéfice comptable au 30 juin 2025. Ces performances écrit L’Equipe, attire la convoitise des investisseurs qui seraient de plus en plus nombreux à tenter de reprendre le club que détient le fonds d’investissement Melvyn Partners.