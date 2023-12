L’OM recrute un nouvel adhérent au programme Treizième Homme

L’OM élargit son programme « Treizième Homme ».

L’Olympique de Marseille élargit son engagement local en accueillant le centre commercial Les Terrasses du Port en tant que partenaire du programme « Treizième Homme », dans la continuité de l’ouverture de sa dernière boutique officielle. Le programme « Treizième Homme » rassemble les projets structurants du club en faveur du territoire dans un même ensemble, offrant l’opportunité de participer au développement de l’OM en soutenant des initiatives significatives pour la ville de Marseille.

L’OM s’associe aux Terrasses du Port pour son programme « Treizième Homme »

Situé idéalement, Les Terrasses du Port est ancré dans la vie marseillaise depuis 2014 et est désormais au plus près des supporters de l’OM avec l’ouverture de la nouvelle boutique officielle cet été. Avec près de 10 millions de visiteurs annuels aux Terrasses du Port et plus de 1,5 million de supporters à l’Orange Vélodrome la saison dernière, cette alliance entre deux lieux emblématiques de Marseille s’inscrit en faveur des habitants à travers le programme « Treizième Homme ».

« Nous sommes ravis d’accueillir Les Terrasses du Port, un acteur majeur de la ville, au sein du programme « Treizième Homme » », note Pablo Longoria par communiqué. « Cette collaboration vise à amplifier l’impact du club sur le territoire, offrant à nos supporters une expérience enrichie lors des jours de match, avant de rejoindre le stade. » « Ce partenariat inédit et exclusif avec l’Olympique de Marseille renforce Les Terrasses du Port en tant que lieu de vie engagé pour les Marseillais et les visiteurs », ajoute Marie Canton, directrice des Terrasses du Port. « Cette synergie améliorera la qualité de vie des Marseillais et des supporters en facilitant l’accès à l’Orange Vélodrome. En tant qu’acteurs économiques responsables, notre objectif est d’avoir un impact positif continu sur notre territoire. »

Un parking officiel de l’Olympique de Marseille

Le parking du centre commercial devient le parking officiel du club lors des matchs à domicile. De nombreux avantages seront également proposés aux membres « Peuple Bleu&Blanc » cette saison.