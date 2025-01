OM. L’OM à jamais le premier sur le football pour amputés

L’Olympique de Marseille est le premier club de la Ligue 1 a créé son équipe de football amputés.

Une nouvelle page s’écrit dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devient le premier de Ligue 1 à créer une section de football pour amputés, marquant ainsi son engagement pour un sport plus inclusif.

L’équipe, qui compte déjà dans ses rangs plusieurs internationaux français, fera ses premiers pas ce dimanche 19 janvier sur les terrains de l’OM Campus. Un moment historique qui sera suivi d’une présentation officielle à l’Orange Vélodrome, en prélude du match contre le RC Strasbourg, où le président Pablo Longoria remettra personnellement les maillots aux joueurs.

Une équipe staffée et accompagnées comme les professionnels

Parrainée par l’ancien marseillais Romain Alessandrini, cette nouvelle section bénéficiera d’un encadrement professionnel avec un staff de trois personnes. L’équipe, forte de neuf joueurs, s’entraînera régulièrement à l’OM Campus et participera au Championnat des clubs français de football pour amputés, avec en ligne de mire une qualification pour la Ligue des champions de la discipline.

Cette initiative, portée conjointement par l’Olympique de Marseille et son organisation RSE, Treizième Homme, illustre la volonté du club marseillais de promouvoir l’inclusivité dans le football. Comme le souligne Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif du club : « Le football doit rester accessible à toutes et à tous. » Les supporters pourront découvrir leur nouvelle équipe en action dès le 8-9 février 2025, lors de la première journée de championnat qui se déroulera à l’OM Campus.