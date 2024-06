L’OL trolle le retour de l’ASSE en Ligue 1

L’OL et l’ASSE vont pouvoir à nouveau se chauffer les oreilles en Ligue 1.

Inspirés les communicants de l’Olympique Lyonnais. Peut-être fidèles à l’adage du « qui aime bien châtie bien » et parce qu’un derby, de surcroît celui qui oppose les deux voisins Lyon et Saint-Etienne est bon pour les affaires, le business et la popularité des deux équipes. Voilà qui justifie sûrement un peu le message adressé par l’OL à l’ASSE, sitôt le retour des Verts en Ligue 1 validé.

Finalement l’OL n’est pas si mécontent de retrouver l’ASSE en Ligue 1

Tout juste le coupe de sifflet final ordonné que le community manager lyonnais postait sur le réseau X un message de félicitations façon locale : « Ça vous manquait tant que ça, la fête des voisins ? », dit le tweet accompagné d’une photo de Nabil Fekir avec son maillot de l’époque lyonnaise entre les mains. Pour bien comprendre la référence ilm faut remonter à 2017 et un derby bouillant comme il s’en est souvent disputé entre les deux clubs.

Ça vous manquait tant que ça, la fête des voisins ? pic.twitter.com/0W4EDWxOyX — Olympique Lyonnais (@OL) June 2, 2024

L’histoire d’un chambrage inspiré de la légende Lionel Messi

Nabil Fekir venant d’inscrire le cinquième but de l’OL se présente devant le kop stéphanois, en montrant son maillot floqué à son nom. Un geste chambreur qui rappelle celui exécuté précédemment par Lionel Messi dans un autre match bouillant face au Real Madrid. Nul doute que les Stéphanois pardonneront à leurs voisins cet élan de « sympathie », trop heureux, on les imaginent, de revenir à la table des plus grands. Et d’avoir à nouveau l’occasion de s’expliquer avec leurs meilleurs ennemis. Qui sait, pour peut-être cette fois, leur faire la leçon!