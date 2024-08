L’OL et Adidas officialisent le nouveau maillot third

Le nouveau maillot third de l’OL est désormais officiel.

C’est moins une révélation qu’une confirmation, puisque tel que nous l’avions évoqué la semaine dernière, il était déjà disponible à l’achat sur des plateformes du web. Voilà donc officialisé par l’Olympique Lyonnais et son partenaire technique Adidas, le nouveau maillot third pour la saison 2024-2025 des Gones.

Déjà révélé mais cette fois officialisé le maillot de l’OL

Ses couleurs pastels sont un clin d’oeil aux « façades dignes de cartes postales qui bordent les rives de la Saône à Lyon », tel que le décrit la marque aux trois bandes qui l’a pensé et façonné. Ce maillot est le troisième qui complète le domicile et l’extérieur dévoilés plus tôt dans le courant de l’été. C’est normalement celui que porteront les hommes de Pierre Sage sur les terrains de la coupe d’Europe qu’ils retrouvent via l’Europa League.

Produit en polyester 100% recyclé, ce maillot se porte avec un short et des bas assortis sur la couleur. Adidas a teasé la veille sa sortie, en choisissant à son casting le milieu de terrain belge Orel Mangala, qu’elle fournit comme l’OL.