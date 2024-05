Liverpool toujours le 1er, dévoile son nouveau maillot 2024-25

Liverpool a officialisé son maillot pour la prochaine saison.

C’est devenu une habitude pour les Reds et leur équipementier Nike que d’être les premiers parmi les grands clubs européens. Liverpool FC a dévoilé ce jeudi matin son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2024-25, inspiré du design de 1984. Il arbore un motif en chrome jaune, avec le célèbre slogan « You’ll Never Walk Alone » gravé dans le tissu.

Un maillot inspiré du triplé de 84 pour Liverpool

Le col du maillot présente des détails traditionnels en jaune et rouge, un clin d’œil à l’emblématique équipe de 1984 dirigée par Joe Fagan, qui a remporté la Coupe d’Europe à Rome cette année-là, complétant ainsi un triplé historique. Le maillot et le short présentent des panneaux latéraux en jaune et blanc.

« J’aime beaucoup notre nouveau maillot pour la prochaine saison », s’enthousiasme par communiqué le capitaine, Virgil van Dijk. « J’apprécie particulièrement le retour à un style rétro. Nous sommes un club avec une grande histoire, et l’équipe de 1984 était l’une des plus performantes. Je suis sûr que nos fans vont apprécier ce clin d’œil aux légendes du club. »

Même la campagne commerciale s’inspire du succès des Reds à Rome

La campagne publicitaire qui accompagne ce nouveau kit s’inspire également de la ville de Rome. Les visuels associent des éléments de mode italienne à des éléments classiques comme des piliers, du mobilier ornemental et des détails en marbre, créant une atmosphère élégante. Le maillot présente également une personnalisation unique avec des accessoires italiens.