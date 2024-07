Lionel Messi signe avec Beats by Dre

Lionel Messi est la nouvelle image des casques Beats by Dre.

Et un nouveau partenaire commercial pour Lionel Messi qui devient l’ambassadeur de la célèbre marque d’audio Beats by Dre. Cette collaboration, annoncée récemment sur les réseaux sociaux de l’entreprise et du footballeur, marque un nouveau chapitre dans la carrière du joueur argentin hors des terrains.

« C’est un honneur de rejoindre la famille Beats », jubile Lionel Messi. « La musique fait partie intégrante de ma routine d’avant-match, et Beats a toujours été à l’avant-garde du rapprochement entre musique et sport ».

Ce partenariat n’est pas une première pour le capitaine de l’équipe nationale argentine. En effet, Messi avait déjà montré son attachement à la marque en offrant des casques personnalisés aux couleurs de l’Argentine de cette même marque, à ses coéquipiers. Un geste qu’il a également reproduit avec ses nouveaux partenaires de l’Inter Miami lors de son arrivée au club.

La marque d’Apple est également partenaire de la Major League Soccer

Cette association officialisée entre Messi et Beats by Dr. Dre s’inscrit dans une stratégie plus large de la marque dans le monde du football. Rappelons que l’entreprise, propriété d’Apple depuis 2014, est également le sponsor officiel de la Major League Soccer (MLS), la ligue professionnelle nord-américaine où évolue actuellement Messi.

Ce nouveau rôle d’ambassadeur pour la Pulga illustre une fois de plus l’attrait que représente le septuple Ballon d’Or pour les grandes marques, renforçant ainsi sa présence médiatique au-delà du rectangle vert.