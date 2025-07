Lionel Messi ou Lamine Yamal, qui gagne le plus ?

Une légende du football et celui qui aspire à le devenir aussi.

La comparaison salariale entre Lionel Messi et Lamine Yamal illustre l’évolution des rémunérations entre l’icône argentine en fin de carrière et le prodige espagnol de 18 ans. Les deux joueurs, liés par leur passage au FC Barcelone, évoluent désormais avec des statuts différents.

L’octuple Ballon d’Or argentin perçoit un salaire de base de 12 millions de dollars par saison à l’Inter Miami, selon les rapports officiels de la Major League Soccer. Cette rémunération en fait le joueur le mieux payé du championnat américain. Avec les partenariats commerciaux et endorsements, ses revenus annuels atteignent environ 20 millions de dollars.

En passant à la majorité, Yamal a validé sa prolongation de contrat

Le jeune ailier barcelonais a signé une prolongation de contrat courant jusqu’en 2031. Selon le média espagnol ABC, son nouveau contrat lui garantit un salaire de base de 15 millions d’euros par an. Des primes de performance peuvent porter cette somme à 20 millions d’euros annuels.

Messi, champion du monde 2022 et détenteur de records de buts et passes décisives, évolue en MLS après une carrière européenne accomplie. Yamal, formé à La Masia et désormais porteur du numéro 10 barcelonais, a établi plusieurs records liés à la précocité en seulement deux saisons au plus haut niveau.

Le site spécialisé Transfermarkt estime la valeur marchande de Yamal à 200 millions d’euros, reflétant son potentiel et sa jeunesse. Cette évaluation contraste avec le statut de Messi, dont l’impact se mesure désormais davantage en termes d’attraction commerciale et de développement du football américain.