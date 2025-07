Lionel Messi entre dans l’actionnariat d’une chaîne de restaurants

Un nouveau business dans la réstauration pour Lionel Messi.

Lionel Messi est devenu partenaire mondial et actionnaire d’El Club de la Milanesa, chaîne de restaurants argentine spécialisée dans les milanesas. L’annonce, officialisée cette semaine par le groupe lui même, marque une nouvelle étape pour cette enseigne qui compte actuellement des établissements en Argentine, en Uruguay et aux États-Unis.

Reinaldo Bacigalupo, responsable du marketing et du développement international de la marque, a expliqué dans une interview accordée à Mundo Albiceleste que la relation entre Messi et l’entreprise avait débuté de manière informelle il y a plusieurs années, lorsque le footballeur avait visité l’un de leurs restaurants à Rosario.

« Messi était venu dans notre établissement de Pellegrini (Rosario) avec ses frères il y a quelques années. C’était un déjeuner normal, mais un grand moment pour nous. Plus tard, grâce à des contacts mutuels, nous avons pu faire une proposition formelle », a déclaré Bacigalupo. Le responsable a précisé que Messi occupait actuellement un rôle d’associé passif dans l’entreprise. « Il est actuellement concentré sur le football, mais il est devenu partenaire mondial de la marque. L’idée est que, avec le temps, son implication pourrait grandir au fur et à mesure que la relation se développe. »

Bientôt des plats estampillés Messi

L’entreprise prévoit d’intégrer progressivement la présence de Messi de différentes manières, possiblement par le biais d’une gamme de produits ou d’un plat au menu sélectionné ou inspiré par lui. « Contrairement à d’autres collaborations, ici il est copropriétaire. Cela implique un type d’engagement différent », a souligné Bacigalupo.

El Club de la Milanesa a ouvert son premier établissement américain à Miami en 2024. La société a choisi Miami après avoir mené des études de marché dans plusieurs villes, notamment New York, Madrid et Barcelone. « Nous avons passé du temps à vivre dans chaque ville pour comprendre la scène gastronomique locale. Miami s’est distinguée par sa forte présence latino-américaine », a expliqué Bacigalupo.

L’entreprise prévoit d’ouvrir de nouveaux établissements en Floride. « Nous avons déjà signé pour un deuxième établissement à North Beach, à l’angle de la 71e et Collins, et nous étudions Doral et Aventura. Nous avons également entamé des discussions pour avoir une présence au nouveau stade d’Inter Miami. » D’ici la fin 2025, le groupe s’attend à exploiter cinq établissements aux États-Unis, avec des plans à long terme pour entrer sur d’autres marchés majeurs comme New York et la côte ouest. Le même modèle d’expansion est envisagé pour certaines parties de l’Europe.

Le concept du restaurant s’articule autour de la milanesa, plat traditionnel argentin. Bacigalupo a décrit le positionnement de la marque comme informel et accessible. « Il s’agit de partager un repas – milanesa, bière, conversation. C’est un environnement simple destiné à refléter les coutumes argentines du quotidien. » La marque exploite actuellement plus de 70 établissements en Argentine et en Uruguay. L’intégration de Messi dans l’entreprise coïncide avec les efforts plus larges de l’entreprise pour s’étendre à l’international.