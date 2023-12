Lionel Messi devient l’ambassadeur… d’un paquebot !

Lionel Messi est l’image associée à l’Icon of the Seas.

Lionel Messi s’engage dans un nouveau rôle inattendu en devenant l’ambassadeur officiel du tout nouveau paquebot d’une croisière, l’Icon of the Seas de Royal Caribbean International. Ce partenariat inédit verra le joueur de football le plus décoré de l’histoire des trophées individuels accueillir le navire lors d’une célébration exclusive à Miami en janvier 2024. Lionel Messi, huit fois lauréat du prestigieux Ballon d’Or et Athlète de l’année 2023 selon TIME, participera à la cérémonie de baptême de ce paquebot fusionnant les expériences de vacances, prévue à Miami en janvier 2024.

Lionel Messi choisi pour accompagner l’Icon of the Seas

Avec son lancement programmé pour le 27 janvier 2024, l’Icon of the Seas promet une expérience de croisière unique, proposant six toboggans aquatiques, sept piscines, un quartier dédié aux familles avec de jeunes enfants, plus de 40 façons de se restaurer ou de se divertir. Royal Caribbean International présente l’Icon of the Seas comme un navire pionnier de la classe Icon, avec notamment le nouveau Thrill Island, abritant le plus grand parc aquatique en mer.

Un partenariat d’abord noué entre Royal Caribbean International et l’Inter Miami

Ce partenariat singulier entre Royal Caribbean International et Lionel Messi survient après l’annonce récente de la collaboration entre la compagnie de croisière et l’Inter Miami, dont Messi est le joueur. Royal Caribbean et l’Inter Miami célébreront l’arrivée de l’Icon avec la prochaine phase de leur partenariat, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

Lionel Messi s’inscrit dans une tradition maritime séculaire en participant à la cérémonie de baptême emblématique de l’Icon en janvier 2024 à Miami. Une cérémonie qui verra l’Icon of the Seas être honoré pour assurer la sécurité du nouveau navire, de son équipage et des millions de familles qui y créeront des souvenirs inoubliables. Pour son baptême du feu, Icon of the Seas naviguera sept nuits dans les eaux des Caraïbes orientales ou occidentales, au départ de Miami et en direction de Philipsburg à St. Maarten, Costa Maya, Cozumel au Mexique, Charlotte Amalie à St. Thomas, avec une journée programmée à Perfect Day at CocoCay, l’île privée primée de Royal Caribbean aux Bahamas.