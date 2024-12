Lionel Messi est bientôt milliardaire

Quand Lionel Messi achèvera sa carrière, il sera devenu milliardaire.

Classé 30e personnalité la plus riche d’Argentine en 2024, Lionel Messi confirme qu’il est bien plus qu’un footballeur d’exception. L’homme aux 8 Ballons d’Or et champion du monde 2022 dispose aujourd’hui d’une fortune estimée à 950 millions de dollars selon le dernier classement Forbes Argentina. Unique sportif dans ce top 50 dominé par des hommes d’affaires et héritiers, Messi incarne le mariage entre performance sportive et stratégie d’investissement.

La fortune de Messi a presque doublé en quatre ans

En 2020, la fortune de Messi était évaluée à 500 millions de dollars. Aujourd’hui, ce chiffre frôle le milliard, grâce à des revenus cumulés de 1,5 milliard de dollars au cours de sa carrière jusqu’en juin 2024. Malgré le poids des taxes, son statut d’icône mondiale et ses multiples partenariats commerciaux lui permettent de maintenir une trajectoire financière impressionnante.

Depuis son arrivée à l’Inter Miami, Messi est le joueur le mieux payé de la Major League Soccer, avec un salaire annuel de 20 millions de dollars. À cela s’ajoutent des revenus estimés à 50 millions de dollars grâce à son partenariat avec Apple TV et la franchise de Miami.

Messi capitalise également sur des contrats publicitaires avec des marques internationales telles qu’Adidas, YPF, Gatorade, Lay’s, Pepsi, Mastercard et même le Cirque du Soleil, qui lui a dédié un spectacle. Ces collaborations renforcent son image tout en alimentant une manne financière considérable.

Son père l’épaule dans la gestion de son patrimoine personnel

Les affaires de Messi sont orchestrées par son père, Jorge Messi, qui a diversifié les investissements familiaux dans des secteurs variés : hôtellerie, immobilier, agriculture et mode. Ces choix stratégiques permettent à l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG d’assurer la pérennité de sa fortune bien au-delà des terrains.

Le top 50 des personnalités les plus riches d’Argentine représente 12,1 % du PIB du pays, un chiffre en hausse de 68 % par rapport à la dernière édition du classement en 2020. Avec des entrepreneurs « self-made » et des héritiers occupant les premières places, la présence de Messi illustre l’impact économique des figures sportives dans un pays où le football est roi.

Messi n’est pas seulement une légende vivante du sport, il est aussi un modèle de réussite financière et entrepreneuriale. Son évolution patrimoniale montre qu’il maîtrise aussi bien les terrains que les coulisses du monde des affaires, tout en continuant à inspirer des millions de fans à travers le globe.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs