Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 34e journée

« The last dance » ce eek-end en Ligue 1, pour la saison 2023-2024.

Voilà, c’est fini ! Cette fois plus tôt qu’à l’accoutumée, avec le passage de vingt à dix-huit clubs au lancement de cette saison 2023-2024. Ce dimanche est la 34e journée de la Ligue 1. La dernière pour les clubs encore concernés par l’enjeu sportif de forcer la décision. La der’ aussi pour la « team parieurs » de toucher la cible.

Elle n’est pas la plus simple à cet effet, cette 34e levée, car plusieurs affiches sont dénuées d’intérêt sportif et rien n’assure que les acteurs sur le rectangle vert vont jouer à 100% de leur capacité. Particulièrement ceux qui ont possiblement d’autres échéances à venir, entre Jeux Olympiques, Euro ou Copa America. Pour des équipes concernées, mieux vaudra peut-être se concentrer sur les rencontres détaillées ci-dessous.

Voilà, c’en est donc terminé en championnat de France élite de football. C’était bien, c’était chouette. Et pour conclure cette dernière journée de paris sportifs, citons le trublion de Canal +, Laurent Paganelli : « En tout cas, on te le souhaite » !

Top 3 des affiches de la 34e journée pour parier en Ligue 1

Le Havre – Marseille

C’est un match où les deux équipes ont encore quelque chose à jouer ; d’assurer définitivement le maintien en Ligue 1 pour les locaux et de décrocher au forceps une qualification européenne pour les visiteurs. Voilà, tenez-vous bien, trente ans que l’Olympique de Marseille n’a plus perdu contre Le Havre. Les Phocéens campent même sur six victoires consécutives. Cela se ressent forcément sur les cotes Vbet : Marseille gagne à la cote de 1,94, Le Havre à 3,58 et le nul à 3,5.

Notre pronostic :

Victoire de Marseille

Lille – Nice

Clairement la plus belle affiche de la journée compte tenu du positionnement des deux clubs auteur chacun d’une saison remarquable en Ligue 1. Ce dernier round est pour Lille l’occasion de s’emparer d’un titre honorifique de meilleure équipe de la saison à domicile, si les Dogues s’imposent. Cela assurerait de surcroît une place sur le podium final. Sur Vbet, les Nordistes sont favoris, vainqueurs à la cote de 2,02, le match nul est à 3,33 et la victoire niçoise à 3,5.

Notre pronostic :

Victoire de Lille

Lorient – Clermont

Les derniers de la classe s’opposent, même si tout est joué pour Clermont officiellement relégué en Ligue 2 et que l’espoir est infime pour Lorient, nul doute que les deux clubs vont avoir à coeur de boucler l’exercice sur une note positive. La pression est plutôt sur les Merlus qui peuvent encore mathématiquement coiffer le FC Metz à la place de barragiste, à la faveur d’une victoire de leur part et d’une défaite des Grenats, en compensant au passage une différence de sept buts (-28 pour Lorient et -21 pour Metz). Cela peut augurer d’un match particulièrement propice en occasions et en buts. Pour Vbet, Lorient gagne à 1,83, la victoire clermontoise paie 3,67 fois la mise et le nul est à 3,83.

Notre pronostic :

Victoire de Lorient

La statistique de la journée de Ligue 1

15. Le RC Lens rester sur quinze journées consécutives en championnat en ayant trouvé le chemin des filets adverses. Une série que le club nordiste entend poursuivre avec la visite de Montpellier à Bollaert ce week-end. En Europe, seul le Real Madrid fait mieux avec 23 buts en autant de rencontres disputées.

Paris sportifs : la cote du week-end

5,4. La cote est haute car audacieuse. Elle est celle d’un match nul entre l’AS Monaco et le FC Nantes. Compte tenu des positions opposées des deux clubs au classement (Monaco est deuxième, Nantes quatorzième), cela confine au fantasme. Oui, mais voilà, sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs en Ligue 1, quatre se sont soldées par un partage des points. Et de surcroît le FC Nantes, qui éprouve bien des difficultés à domicile, voyage plutôt bien en 2024.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

La saison est prématurément achevée pour le milieu de terrain et capitaine du MHSC, Teji Savanier et le latéral gauche du Stade Brestois, Bradley Locko. Le premier purge son deuxième match de suspension, l’autre est écarté en raison de son trop grand nombre d’avertissements reçus.

Calendrier complet de la 34e journée

Le Havre – Marseille (dimanche à 19h)

Lens – Montpellier (dimanche à 19h)

Lille – Nice (dimanche à 19h)

Lorient – Clermont (dimanche à 19h)

Lyon – Strasbourg (dimanche à 19h)

Metz – Paris (dimanche à 19h)

Monaco – Nantes (dimanche à 19h)

Reims – Rennes (dimanche à 19h)

Toulouse – Brest (dimanche à 19h)