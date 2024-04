Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 29e journée

Une 29e journée qui va se jouer en deux temps, en raison de la semaine européenne.

C’est une 29e journée en deux temps qui va se disputer en Ligue 1, avec trois matchs décalés par la Ligue de football professionnel (LFP) pour donner au PSG, à l’OM et au Losc, le maximum de chances de briller dans leurs quarts de finale respectifs en coupes européennes. Il n’y a donc que six des neuf rencontres qui se jouent ce week-end, mais elles ne manquent pas d’intérêt. Notamment derrière, dans la course au maintien.

Deux matchs ont, à cet effet, un enjeu tout particulier : Le Havre – Nantes dimanche à l’heure du déjeuner puis Clermont – Montpellier dans la foulée. Ils valent six points. Le même jour en soirée, se conclura la première partie de cette 29e levée de Ligue 1, par un séduisant Lyon – Brest qui sont deux des équipes les plus performantes sur le début de l’année 2024. Les Gones n’ont perdu qu’une seule fois sur leurs neuf derniers matchs. La stat est encore plus remarquable pour les Brestois, qui n’ont concédé qu’un revers en 17 matchs, depuis le voyage à Monaco début novembre. Un de chute enregistré à Lens (0-1) le 9 mars dernier. Le reste, c’est onze victoires et cinq nuls. Chapeau !

Top 3 des affiches de la 29e journée pour parier en Ligue 1

Metz – Lens

Aux bons souvenirs de la saison 1997-98. C’était au siècle dernier, pour l’un des mano à mano les plus remarquables de l’histoire de la Ligue 1. Vingt-six ans plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts, les Grenats et les Nordistes ont des trajectoires qui diffèrent. Sur les 45 derniers affrontements l’équilibre est presque parfait avec 13 victoires messines et 17 lensoises. Le dernier affrontement, à Bollaert, a tourné à l’avantage des premiers. Néanmoins sur Vbet, les Lensois sont favoris de ce match retour en Lorraine. Les cotes les donnent vainqueurs à 1,77, contre 4,2 le succès du FC Metz et 3,9 le match nul.

Notre pronostic :

Match nul

Le Havre – Nantes

Cap à l’ouest ce dimanche à l’heure du déjeuner pour un match « de la peur », entre deux clubs mal classés. Malheur au club vaincu, mais peut-être que cet affrontement se soldera par un match nul, comme ce fut le cas lors des deux dernières visites des Canaris au stade Océane. Et comme ce fut le cas cette saison à Nantes, au match aller (0-0). Les cotes Vbet du match : 2,43 la victoire du Havre, 2,93 le nul et 3,06 le succès nantais.

Notre pronostic :

Match nul

Lyon – Brest

Deux équipes qui partagent la même euphorie, les uns parce qu’ils recollent au peloton des places européennes, les autres qui se rapprochent du podium final. Depuis le retour de Brest en Ligue 1, les deux clubs ont disputé 15 matchs et la grande majorité (9) s’est soldée par un match nul. Nul qui vaut une cote de 3,26 sur Vbet , quand la victoire lyonnaise paie 2,16 fois la mise et celle des Bretons, cotée à 3,21.

Notre pronostic :

Match nul

La statistique de la journée de Ligue 1

55, comme le nombre de cartons rouges distribués cette saison sur les pelouses de la Ligue 1. Soit une moyenne de 0,22 expulsion par match. Elle est en baisse sur la saison dernière (78 rouges et 0,28 en moyenne par rencontre).

Paris sportifs : la cote du week-end

1,33 la cote d’une double chance « match nul ou victoire de Montpellier », dans le match du MHSC à Clermont. Une confrontation à très gros enjeux pour les deux équipes qui visent le maintien. C’est l’occasion pour le club héraultais de prendre une sérieuse option en ce sens. L’équipe de la Paillade reste sur six matchs consécutifs sans défaite face à celle de Clermont.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Expulsés dimanche dernier, dans le cadre d’un Monaco – Rennes tendu, le défenseur de l’ASM Thilo Kehrer et l’attaquant rennais Martin Terrier seront tenus à l’écart de cette journée. Avec eux, les suspendus au titre de l’accumulation de cartons que sont, Ruben Aguilar (RC Lens), André Ayew, Christopher Operi et Abdoulaye Touré (Havre AC), Jordan Ferri, (Montpellier Hérault SC), Samuel Gigot et Amine Harit (Olympique de Marseille) et Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain).

Calendrier complet de la 29e journée

Metz – Lens (vendredi à 21h)

Strasbourg – Reims (samedi à 17h)

Rennes – Toulouse (samedi à 21h)

Le Havre – Nantes (dimanche à 13h)

Clermont – Montpellier (dimanche à 15h)

Lyon – Brest (dimanche à 20h45)

Monaco – Lille (mercredi 24 à 19h)

Marseille – Nice (dimanche à 19h)

Lorient – Paris (mercredi 24 à 19h)