Ligue 1: Même à 1,5 M d’abonnés, DAZN ne serait pas rentable

Une rentabilité qui serait difficile sinon impossible à atteindre pour DAZN avec la Ligue 1.

La remarque est signée Shay Yegev, le patron du groupe DAZN interrogé par L’Equipe : « En six mois, nous espérons atteindre 1,5 million d’abonnés, au minimum un million. En prenant en compte les différentes formules, nous avons besoin de 1,5 million d’abonnés ne serait-ce que couvrir nos dépenses. » Voilà donc le seuil minimal visé par le nouveau diffuseur de la Ligue 1, pour ne pas perdre d’argent sur les 400 millions d’euros du coût estimé de la diffusion de huit des neuf affiches du championnat par saison.

A 1,5 millions d’abonnés, DAZN perdrait 70 M€

Or, selon une analyse menée par NPA Conseil cela ne suffirait pas à DAZN pour ne serait-ce que rentrer dans les frais. Elle estime en effet estime que la plateforme pourrait enregistrer des pertes avoisinant les 200 millions d’euros par an avec un million d’abonnés. Et que même à 1,5 million d’abonnés, DAZN serait encore déficitaire de 70 millions d’euros, loin des perspectives d’équilibre espérées.

Il en faudrait au moins 1,8 millions, ce que le précédent diffuseur Amazon a péniblement atteint au bout de sa troisième année, en proposant aux abonnés des tarifs plus compétitifs. L’étude souligne aussi le contexte plus large de difficultés pour les plateformes de streaming sportif. DAZN et son concurrent américain Fubo TV accumulent des pertes importantes depuis plusieurs années. Les coûts élevés d’infrastructure, de droits et de marketing, combinés à une offre centrée uniquement sur le sport, compliquent l’équation économique.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs