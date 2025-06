[OFFICIEL] Ligue 1. Les grandes dates du calendrier 2025-2026

Le calendrier de la Ligue 1 saison 2025-2026 est dévoilé.

C’est le grand jour de la révélation du calendrier complet de la saison 2025-2026 de la Ligue 1. Laquelle débutera le 17 août pour le championnat de France élite, avec d’entrée d’alléchantes affiches, entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, ou un choc RC Lens – Olympique Lyonnais, à prendre sous condition que l’appel lyonnais suite à sa rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG soit entendu.

Le Classique de la Ligue 1 entre le champion en titre Paris Saint-Germain et son dauphin Olympique de Marseille aura lieu le 21 septembre 2025 au Vélodrome pour le premier round et le 8 février 2026 au Parc des Princes, le second. Le derby du Nord est lui programmé le même week-end que le premier Classique, à savoir le 21 septembre sur la pelouse du RC Lens et le 5 avril 2026 au stade Pierre-Mauroy du LOSC Lille.

