La Ligue 1 classée selon l’âge moyen des effectifs

De 24,16 à 27,91, c’est l’âge moyen des équipes de la Ligue 1 sur le terrain, cette saison 2023-24.

L’Observatoire du football CIES a publié son 434ème rapport hebdomadaire, classant 851 équipes dans 53 premières divisions à travers le monde en fonction de l’âge moyen de leurs compositions alignées en début de saison. L’analyse de la Ligue 1 française révèle des tendances intéressantes quant à l’âge des joueurs sur le terrain.

Du TFC le plus jeune à l’OM le plus expérimenté

Ainsi l’âge moyen des équipes varie-t-il considérablement en championnat de France élite, allant de 24,16 ans au Toulouse FC à 27,91 ans du côté de l’OM ; l’effectif le plus âgé (le plus expérimenté pour autre point de vue, c’est selon) de la division. Il est intéressant de noter que si le Paris Saint-Germain (PSG) est généralement associé à des stars de renommée mondiale, il est en fait la deuxième équipe la plus jeune de la ligue.

ASM, PSG et OGCN sont dans la tranche des « jeunes »

Les équipes sur les terrains de la Ligue 1 depuis l’entame de la saison 2023-2024 ont 26,26 ans de moyenne d’âge, c’est-à-dire la proche équivalence de l’OGC Nice. Notons que les trois leaders actuels au classement sportif de la Ligue 1 sont dans la tranche des plus jeunes collectifs.

