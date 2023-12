FC Barcelone: Lewandowski « sponsor » sur le Dakar

Robert Lewandowski suivra d’un oeil intéressé l’édition 2024 du Dakar.

L’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a profité de ses vacances de Noël en Pologne pour adresser un message de soutien à Krzysztof Holowczyc, pilote de rallyes qui participera au prochain Dakar. Lewandowski est actionnaire de la société Bio-Lider, l’un des sponsors du véhicule de Holowczyc. Il a donc souhaité bonne chance à son compatriote sur le rallye le plus célèbre du monde.

Lewandowski sponsor en tant qu’actionnaire de la société Bio-Lider

« Ensemble sur la route du Dakar ! Avec BioLider, dont je suis investisseur, nous soutenons Krzysztof Holowczyc au Rallye Dakar ! Bonne chance ! », a écrit Lewandowski sur son compte Instagram. Lewandowski a également partagé une photo de lui avec sa femme Anna Lewandowska et leurs deux filles, Klara et Laura, lors d’une célébration de Noël. Le Dakar débutera le 2 janvier 2024 au Pérou et se terminera le 15 janvier en Arabie saoudite.

Le 11e départ du Dakar pour Krzysztof Holowczyc

Krzysztof Holowczyc est un touche à tout, tantôt homme politique, tantôt présentateur à la télévision et aussi un pilote automobile chevronné, qui a notamment participé au championnat WRC des rallyes et qui a disputé tous les Dakars (à l’exception de 2008), de 2005 à 2015, avec une troisième place décrochée en 2015.