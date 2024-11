OM, ASSE, OL. L’évolution du salaire de Bafétimbi Gomis en carrière

Clap de fin pour la carrière de Bafétimbi Gomis.

Il est l’un des rares joueurs à avoir fréquenté l’ASSE, l’OL et l’OM dans une même carrière, sans véritablement faire de vagues contre lui. C’est que Bafétimbi Gomis a sportivement réussi dans les équipes françaises qu’il a fréquenté, jusqu’à faire oublier les plus frileux des supporters à son sujet, son passé parfois chargé.

A 39 ans, l’homme au 12 sélections internationale avec l’équipe de France et plus de 350 buts inscrits en club chez les professionnels a décidé de ranger définitivement ses crampons au placard. Pour mettre un terme à une carrière riche de réalisations personnelles, de buts dans les filets adverses et financièrement.

Le joueur le mieux payé de l’ASSE en son époque

Déjà à l’AS Saint-Etienne, il était sur la fin de sa période en 2009, le joueur le mieux payé du collectif stéphanois. A l’époque, Bernard Caïazzo anciennement co-propriétaire des Verts avait commenté publiquement sa rémunération expliquant qu’il fut l’un des derniers à percevoir l’équivalent de 300 000 euros brut mensuels, avant l’instauration dans la foulée, que Saint-Etienne défendra en juste cause pendant des années, avant que cela ne devienne un frein à ses ambitions.

Il conservera peu ou prou le même niveau salariale chez le voisin lyonnais, avant de voir logiquement la récompense de ses années d’expérience et de services au club, se refléter sur ses contrats. A Swansea puis l’OM, jusqu’en Turquie à Galtasaray où ses services seront par deux fois conditionnés par d’importantes primes, c’est loin de l’Europe, à Al-Hilal en Arabie Saoudite, qu’il a gagné son plus gros salaire.

C’était bien avant que l’Arabie Saoudite ne devienne boulimique de football. Bafétimbi Gomis a terminé sa carrière au Japon, au Kawasaki Frontale, mais les chiffres liés à sa rémunération n’ont pas été révélés.

L’évolution du salaire de Bafétimbi Gomis en carrière