Jean-Pierre Papin ne va pas revenir tout de suite sur le banc d’une équipe professionnelle, autrement qu’en réserve avec l’OM.

Une année 2024 pleine de rebondissements pour Jean-Pierre Papin, tout au moins sur le dernier trimestre. Entre tensions nées sur la question de la gestion des jeunes à l’Olympique de Marseille qu’il dirige pour son équipe réserve et intérêt à son égard du promu FC Martigues en Ligue 2, finalement le Ballon d’or 1991 a choisi le statu quo, pour terminer son travail entamé au club qui lui est cher.

Jean-Pierre Papin n’ira pas au chevet de Martigues

Jean-Pierre Papin ne retournera pas, en tout cas pas tout de suite, sur le banc d’une équipe professionnelle, il a choisi de décliner l’offre du voisin martégal. S’il l’avait accepté, il est toutefois peu probable qu’il ait eu l’occasion d’étoffer son CV personnel, sur les recrues qui lui sont attribuées ; le promu ayant été frappé par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) pour cet hiver d’un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter », doublé d’une « retrogradation à titre conservatoire ».

Des recrues avec le RC Lens, le RCSA et l’OM

Il sont six, les transferts payants ayant accompagné la carrière d’entraîneur de JPP. Six, dont les plus chers à l’occasion de son passage au RC Lens, avec Toifilou Maoulida et Nadir Belhadj en tête de liste à 3,5 millions d’euros. Avant cela, il a eu des recrues à l’occasion de son passage au RC Strasbourg. Complète enfin son top 10, le jeune Robinio Vaz, un attaquant de 17 ans qu’il pour le futur de l’Olympique de Marseille.

Les transferts les plus chers au CV de Jean-Pierre Papin

Toifilou Maoulida, du FC Metz au RC Lens (2007) = 3,5 M€

Nadir Belhadj, de l’Olympique Lyonnais au RC Lens (2008) = 3,5 M€

Kader Mangane, du Young Boys au RC Lens (2007) = 3,3M€

Dimitar Rangelov, du Slavia Sofia au RC Strasbourg (2006) = 0,6 M€

Emil Gargorov, du CSKA Sofia au RC Strasbourg (2006) = 0,6 M€

Robinio Vaz, du FC Sochaux-Montbéliard à l’Olympique de Marseille B (2024) = 0,2 M€