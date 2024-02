Les salaires du rugby cette saison 2023-2024

L’Ecossais Finn Russell est le joueur le mieux payé du rugby.

Le rugby, traditionnellement en retrait en matière de salaires par rapport au football, au golf ou au tennis, a connu ces dernières années une augmentation significative de ses rémunérations. Les joueurs de rugby de haut niveau peuvent désormais prétendre à des salaires de plusieurs centaines de milliers d’euros, et ce, sans compter les bonus, les contrats de sponsoring et les droits à l’image.

Finn Russel plus haut salaire du monde du rugby en 2023-2024

En tête du peloton du classement établi par le média The Scotsman, se trouve l’Écossais Finn Russell, avec un salaire d’au moins 1,2 million d’euros après avoir rejoint Bath. Il est suivi de près par l’Anglais Owen Farrell, dont le prochain transfert au Racing 92 devrait faire exploser ses gains à plus d’un million d’euros. L’Afrique du Sud domine les places suivantes, avec les champions du monde Cheslin Kolbe et Faf de Klerk qui profitent de contrats lucratifs au Japon. Leur compatriote Siya Kolisi, bien que le joueur le mieux payé du Racing 92 avant l’arrivée de Farrell, pourrait être en lice pour une augmentation avec le salaire élevé de son coéquipier.

Antoine Dupont seul Français dans le top 10 des mieux payés

Parmi les autres noms notables, Dan Biggar règne en tant que joueur gallois le mieux payé, tandis que l’Anglais Maro Itoje et le capitaine de la France et du Stade Toulousain Antoine Dupont restent des forces redoutables malgré des salaires légèrement inférieurs. Fait intéressant, le Samoan Steven Luatua devance étonnamment tous les All Blacks, tandis que le Sud-Africain Handre Pollard aurait accepté une baisse de salaire pour jouer en Premiership.

Cette liste montre la puissance financière croissante du rugby à XV, attirant les meilleurs talents avec des salaires impressionnants. Avec l’augmentation des contrats lucratifs, il sera intéressant de voir comment le paysage évoluera à l’avenir et qui d’autre pourrait rejoindre le club des millionnaires.

Les rugbymen les mieux payés au monde cette saison 2023-2024

1. Finn Russell (Bath) = 1,2 M€

2. Owen Farrell (Saracens) = 1,2 M€

3. Cheslin Kolbe (Suntory Sungoliath) = 1,1 M€

4. Faf De Klerk (Yokohama Canon Eagles) = 1,05 M€

5. Siya Kolisi (Racing 92) = 995 000 €

6. Dan Biggar (RC Toulon) = 935 000 €

7. Maro Itoje (Saracens) = 935 000 €

8. Antoine Dupont (Stade Toulousain) = 820 000 €

9. Steven Luatua (Bristol Bears) = 725 000 €

10. Handre Pollard (Leicester Tigers) = 715 000 €