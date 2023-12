Les salaires des joueurs du Borussia Dortmund en 2023-2024

Au Borussia Dortmund, il n’y a pas un grand différentiel sur les salaires selon le statut des joueurs.

Alors que la Ligue des champions entre dans son money time, tout est encore jouable pour les quatre clubs qui composent le groupe F. Au jour pour le PSG d’affronter le Borussia Dortmund, un oeil sur la grille des salaires de la formation allemande (voir aussi pour comparer, les salaires des joueurs du collectif parisien). Avec une masse salariale à plus de 230 millions d’euros, le BVB est le deuxième en Bundesliga, en terme de moyens financiers dédiés aux joueurs et au staff, derrière le plus riche Bayern Munich.

Le Borussia Dortmund a la 2e masse salariale du foot allemand

D’ailleurs, pour rejoindre Gelsenkirchen depuis la Bavière cet été, le défenseur autrichien Marcel Sabitzer a dû rogner sur ses émoluments passant de 10 millions d’euros brut la saison hors primes, à 7,5 millions d’euros, pour un salaire de quatre ans, jusqu’en 2027. Il entre dans le top 10 des plus hautes rémunérations au Borussia Dortmund, dans un collectif que domine l’icône du club, le milieu offensif Marco Reus, à 12 millions d’euros cette saison 2023-2024.

Un équilibre sur les salaires dans le vestiaire du BVB

Les chiffres compilés ci-dessous sont des estimations annuelles de chacun prises sur le média Bild. Au BVB, les salaires sont proches entre les cadres de l’effectif, les titulaires en puissance, leurs doublures et les jeunes pousses à l’avenir prometteur. Si Jude Bellingham est parti rejoindre le Real Madrid, il reste son compatriote Jamie Bynoe-Gittens (2,5 M€par an), ou l’autre (supposée) promesse offensive, le buteur Youssoufa Moukoko, que son club a prolongé et revalorisé (6 M€ annuels jusqu’en 2026), au début de l’année 2023. Moukouko joue néanmoins peu, cette saison.

Les salaires des joueurs du Borussia Dortmund en 2023-2024

Marco Reus = 12 M€

Niklas Süle = 11 M€

Mats Hummels = 10 M€

Sébastien Haller = 10 M€

Emre Can = 8,5 M€

Marcel Sabiutzer = 7,5 M€

Thomas Meunier = 7,5 M€

Julian Brandt = 7 M€

Donyell Malen = 6 M€

Youssoufa Moukoko = 6 M€

Karim Adeyemi = 5,5 M€

Marius Wolf = 5 M€

Salih Özcan = 4,5 M€

Nico Schlotterbeck = 4,5 M€

Gregor Kobel = 3,5 M€

Giovanni Reyna = 3 M€

Julian Ryerson = 3 M€

Jamie Bynoe-Gittens = 2,5 M€

Estimations de salaires exprimées en brut