Les primes (prize money) du Tour des Flandres 2024

Le Tour des Flandres 2024 se dispute ce week-end.

Le Tour des Flandres 2024, deuxième monument de la saison et reine des classiques flandriennes, promet une compétition acharnée sur les routes pavées escarpées. Cette journée prestigieuse réunit les plus grands spécialistes des classiques, prêts à en découdre pour une victoire de renom.

Un prize money de 50 000 euros pour le Tour des Flandres 2024

Cette année, le montant total des primes s’élève à 50 000 euros, répartis entre les vingt premiers coureurs franchissant la ligne d’arrivée. Le vainqueur se verra attribuer une récompense de 20 000 euros, suivie de prix décroissants jusqu’au 20e coureur.

Un monument que se disputent les meilleurs cyclistes du monde

Ce tableau de primes reflète l’importance de cette course emblématique et l’intensité de la compétition à chaque étape. Les meilleurs cyclistes du monde se battront pour leur place sur le podium, alimentant ainsi l’excitation des spectateurs et la tension sur le parcours pavé des Flandres

Les primes du Tour des Flandres 2024

1er = 20 000 €

2e = 10 000 €

3e = 5 000 €

4e = 2 500 €

5e = 2 000 €

6e = 1 500 €

7e = 1 500 €

8e = 1 000 €

9e = 1 000 €

10e = 500 €

11e = 500 €

12e = 500 €

13e = 500 €

14e = 500 €

15e = 500 €

16e = 500 €

17e = 500 €

18e = 500 €

19e = 500 €

20e = 500 €