Le esport à l’affiche avec les Worlds 2024 de League of Legends. – @Pixabay

La finale des Worlds 2024 de League of Legends, point d’orgue de la saison e-sport, dévoile une enveloppe minimale garantie de 2,25 millions de dollars de prize pool. Une somme qui devrait encore gonfler grâce aux revenus générés par les ventes in-game.

Les futurs champions empocheront 450 000 dollars (20% du prize pool), tandis que les finalistes repartiront avec 360 000 dollars (16%). Les demi-finalistes, Weibo Gaming et Gen.G, ont déjà sécurisé 180 000 dollars chacun. La répartition se veut ensuite dégressive avec 101 250 dollars pour les équipes classées de la 5e à la 8e place (LNG Esports, Hanwha Life, Top Esports et FlyQuest), puis 78 750 dollars pour les 9e-11e (Dplus KIA, G2 Esports et Team Liquid).

Les formations éliminées plus tôt dans la compétition ne sont pas oubliées : 67 500 dollars pour les 12e-14e, 56 250 dollars pour les 15e-16e, 39 375 dollars pour les 17e-18e et 22 500 dollars pour les dernières places.

Les finales des Worlds 2024 de League of Legends se disputent à Londres

Cette édition 2024, qui se déroule en Europe avec une finale prévue à Londres, rassemble 20 équipes du monde entier. La Corée et la Chine dominent avec quatre représentants chacune, suivies par l’Europe (EMEA) et l’Amérique du Nord avec trois places. L’Asie-Pacifique et le Vietnam disposent de deux slots, tandis que le Brésil et l’Amérique latine complètent le plateau avec une équipe chacun.

Le tournoi se déroule en trois phases : un Play-In à huit équipes, suivi d’une phase Swiss à 16 formations, avant les phases finales à élimination directe qui sacreront le champion 2024 dans la capitale britannique.

Les primes du Worlds 2024 de League of Legends

1er = 450 000 $ (20% du prize pool)

2e = 360 000 $ (16%)

3e-4e = 180 000 $ (8% chacune)

Weibo Gaming

Gen.G

5e-8e = 101 250 $ (4.5% chacune)

LNG Esports

Hanwha Life

Top Esports

FlyQuest

9e-11e = 78 750 $ (3.5% chacune)

Dplus KIA

G2 Esports

Team Liquid

12e-14e = 67 500 $ (3% chacune)

PSG Talon

Fnatic

GAM Esports

15e-16e = 56 250 $ (2.5% chacune)

MAD Lions KOI

paiN Gaming

17e-18e = 39 375 $ (1.75% chacune)

Movistar R7

100 Thieves

19e-20e = 22 500 $ (1% chacune)

Vikings Esports

SoftBank HAWKS

Total du prize pool minimum garanti = 2 250 000 $