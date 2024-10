Daniil Medvedev est l’un des six joueurs alignés au Six Kings Slam 2024.

Un tournoi de plus dans un calendrier surchargé, pour une exhibition qui n’a véritablement que l’énormité des primes distribuées, du côté des joueurs et la présence de Rafael Nadal, l’un des dernières de l’immense carrière du Taureau de Majorque, pour le public. Voilà ce qu’est le Six Kings Slam 2024, tournoi lancé par l’Arabie Saoudite en ce mois d’octobre.

Le plateau de stars annoncé est exceptionnel : Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev et Holger Rune s’affronteront dans un format à élimination directe. Pour Nadal, ce tournoi marquera son retour sur les courts après les Jeux Olympiques de Paris et son absence remarquée à l’US Open et à la Laver Cup.

Des primes délirantes qui dépassent les tournois du Grand Chelem

Le calendrier prévoit deux quarts de finale le 16 octobre, opposant Medvedev à Sinner et Rune à Alcaraz. Le lendemain, Djokovic et Nadal entreront en lice contre les vainqueurs de ces matchs. La finale et le match pour la troisième place se dérouleront le 19 octobre.

L’attrait financier du tournoi est considérable. Chaque participant recevra 1,5 million de dollars, tandis que le vainqueur empochera la somme astronomique de 6 millions de dollars. À titre de comparaison, ce montant dépasse largement les primes offertes dans les tournois du Grand Chelem, où le vainqueur reçoit entre 2,2 et 3,6 millions de dollars.

Les primes du Six Kings Slam 2024

Participation = 1,5 M$

Vainqueur = 6 M$