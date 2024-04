Les primes du Marathon de Londres 2024

C’est jour de Marathon à Londres ce dimanche.

Le Marathon de Londres 2024 va distribuer une somme record d’au moins 621 000 $ (582 000 ) en récompenses financières aux athlètes d’élite, avec pour particularité de cette édition que l’égalité des primes pour les courses de fauteuil roulant. Les vainqueurs des quatre principales courses – hommes, femmes et les deux catégories de fauteuils roulants – remporteront chacun 55 000 $ (51 500 €).

51 500 euros aux vainqueurs du Marathon de Londres 2024

Les deuxième et troisième places recevront respectivement 30 000 $ (28 000 €) et 22 500 $ (21 000 €), selon les chiffres publiés par la presse anglaise. Les primes diminuent progressivement jusqu’à la 12e place, avec un minimum de 1 000 $ (938 €) pour les coureurs réguliers et un plafond pour les courses de fauteuils roulants qui s’arrêtent à la 10e place.

Des bonus selon les temps. Voire des records du monde

Ce n’est pas tout : des bonus substantiels sont également offerts pour des temps exceptionnels. Par exemple, une femme qui court en dessous de 2h16 ou un homme en dessous de 2h02 remporteront 150 000 $ (140 000 €). Les récompenses continuent avec 100 000 $ (94 000 €) pour un temps de 2h17 ou 2h03, et ainsi de suite jusqu’à des temps de 2h18’30 pour les femmes et 2h04 pour les hommes. Un record du monde peut valoir un bonus supplémentaire de 125 000 $ (117 000 €).

Le Marathon de Londres 2024 attire non seulement des coureurs d’élite mais aussi des amateurs du monde entier. Plus de 50 000 participants de 158 pays sont attendus au départ ce dimanche matin, à Greenwich.