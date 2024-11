Les primes de la NBA Cup 2024

La NBA Cup 2024 débute cette nuit du 12 au 13 novembre.

Pour sa deuxième édition, la NBA Cup 2024 continue de se développer comme un marqueur de la saison de la NBA. Après le succès des Lakers de Los Angeles aux dépens des Pacers de l’Indiana lors de la finale à Las Vegas la saison dernière, le compétition suscite un intérêt croissant autant pour les joueurs que pour les fans.

Des primes de la NBA Cup 2024 qui complètent les salaires

Les équipes engagées dans ce tournoi de saison régulière trouvent non seulement une motivation sportive, mais aussi un attrait financier non négligeable. Les joueurs des équipes qualifiées pour les phases finales se voient attribuer des primes qui augmentent à chaque étape, atteignant jusqu’à 514 971 dollars par joueur pour l’équipe victorieuse. À l’inverse, ceux qui s’arrêtent aux quarts de finale touchent environ 51 497 dollars chacun, ce qui représente pour certains athlètes un gain financier significatif.

Pour les joueurs stars aux salaires qui se comptent en dizaines de millions de dollars, ces bonus peuvent paraître symboliques. Mais pour des jeunes joueurs aux revenus modestes, ces primes constituent un complément de revenu important. Oscar Tshiebwe, pivot du Jazz de l’Utah, souligne l’impact de ces primes, qu’il décrit comme « un bonus significatif qui peut changer la vie de certains joueurs en début de carrière. »

Un format qui progresse, les joueurs en veulent plus

Le format et l’organisation de la NBA Cup, avec des matchs plus animés et des parquets décorés pour l’événement, semblent faire de cette compétition un rendez-vous désormais incontournable. De nombreux joueurs suggèrent cependant d’augmenter encore les dotations pour renforcer l’attrait de cette Coupe. La ligue l’envisage justement dans les années à venir, notamment grâce aux retombées des sponsors, pour renforcer encore l’attrait de cette compétition qui démarre sa deuxième édition mardi prochain.