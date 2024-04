Les primes de la Flèche Wallonne 2024

Vainqueur dimanche de l’Amstel Gold Race, Tom Pidcock sera l’un des favoris de la Flèche Wallonne 2024.

La Flèche Wallonne 2024, classique ardennaise mythique avec son ascension finale du Mur de Huy long de 1 300 mètres à 9,6% de moyenne (et des pics jusqu’à 19%) se profile ce mercredi 17 avril. L’enjeu sportif sera de taille sur cette portion de route longue de 199,1 km, avec trois favoris principaux (Tom Pidcock, Tiesj Benoot et Marc Hirschi que sont les trois récentes premiers de l’Amstel gold Race), en l’absence de Tadej Pogacar tenant du titre et de Wout van Aert, Mathieu van der Poel, ou Primoz Roglic.

Un prize money de 40 000 € pour la Flèche Wallonne 2024

Quant à l’aspect financier, cette 88e édition de la Flèche Wallonne assurera un prize money total de 40 000 € à se partager entre les 20 premiers coureurs. Avec, pour le vainqueur au bout du mur le plus célèbre du cyclisme, une prime de 16 000 euros à l’identique de celle qui a récompensé dimanche, les efforts et la victoire du Britannique de chez Ineos, Tom Pidcock. Les vingt premiers à l’arrivée seront financièrement gratifiés, de 16 000 euros au vainqueur à 400 euros pour les dix de la dixième à la vingtième place.

Départ à 11h35 donné ce mercredi matin depuis Charleroi

Deuxième l’année dernière sur cette même course, le le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) sera un autre des favoris au départ de cette Flèche Wallonne 2024 traditionnellement donné depuis Charleroi. La course des hommes débutera à 11h35 (et 14h celle des femmes) et elle sera à suivre pour partie sur les chaînes Eurosport et France 3.

Les primes de la Flèche Wallonne 2024

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

6e = 1 200 €

7e = 1 200 €

8e = 800 €

9e = 800 €

10e à 20e = 400 €