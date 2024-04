Les primes de l’Amstel Gold Race 2024

Tadej Pogacar est le tenant du titre sur l’Amstel Gold Race.

L’Amstel Gold Race 2024, troisième manche des classiques ardennaises programmée ce dimanche 14 avril prochain, annonce une dotation totale de 34 000 euros pour les courses masculine et féminine. Une bonne nouvelle pour les coureuses, l’égalité des primes est instaurée.

Parité sur les primes de l’Amstel Gold Race 2024

Cette somme sera répartie entre les vingt premiers coureurs et premières coureuses à franchir la ligne d’arrivée au terme des 253,6 km d’épreuve entre Maastricht et Berg en Terblijt dans à travers les collines vallonées du Limbourg. Le vainqueur repartira avec un chèque de 16 000 euros. Les organisateurs confirment ainsi leur engagement pour l’équité salariale dans le cyclisme professionnel.

Un prize money plus réduit que sur Paris-Roubaix la semaine dernière

L’Amstel Gold Race, si elle est une épreuve prestigieuse l’atteste l’identité des deux tenants du titres, Tadej Pogacar et Demi Vollering, n’en est pas moins plus chiche sur les primes que Paris-Roubaix disputé le week-end dernier dans le Nord de la France. La seule prime de victoire de Mathieu van der Poel valait presque autant que tout le prize money prévu par l’organisateur pour cette édition 2024 de la course néerlandaise.

Les primes de l’Amstel Gold Race 2024

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

6e = 1 200 €

7e = 1,200 €

8e = 800 €

9e = 800 €

10e au 20e = 400 €

CYCLISME

FRANÇOIS KULAWIK 11/04/2024 07H17

Van der Poel, l’annonce fracassante !

Mathieu van der Poel 2019 Amstel

0

Devenu le maître incontesté des courses d’un jour, Mathieu van der Poel a décroché sa première grande victoire à l’occasion de l’Amstel Gold Race en 2019 en dominant notamment Julian Alaphilippe.

Vainqueur coup sur coup du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, Mathieu tentera la passe de trois, dimanche, lors de l’Amstel Gold Race. Une course qui lui évoque inévitablement de bons souvenirs puisqu’il s’agit de la première grande classique qu’il a inscrit à son palmarès. Jusqu’à ce début de saison 2019, le Néerlandais, s’il brillait l’hiver en cyclo-cross, n’avait gagné que des courses de seconde zone (Tour du Limbourg, Boucles de la Mayenne).

Mais en quelques semaines, celui qui avait été sacré champion des Pays-Bas l’été précédent, allait entrer dans une nouvelle dimension. Déjà vainqueur d’A Travers les Flandres et au pied du podium sur le Tour des Flandres, le petit-fils de Raymond Poulidor, alors chez Corendon-Circus, va ainsi une nouvelle fois lever les bras sur la Flèche Brabançonne à quelques jours de l’Amstel Gold Race. De quoi en faire un solide prétendant, mais les favoris ont pour nom Julian Alaphilippe, qui s’est offert son premier Monument sur Milan-San Remo, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang ou Michal Kwiatowski.

L’incroyable retour

Mathieu van der Poel semble d’ailleurs avoir laissé passer sa chance en attaquant à 40 kilomètres de l’arrivée. Il ne peut d’ailleurs pas suivre Julian Alaphilippe lorsque le Français attaque dans le Eyserbosweg, seul Jakob Fuglsang parvenant à se glisser dans la roue du natif de Saint-Amand-Montrond. A cinq kilomètres de l’arrivée, les deux hommes comptent une quarantaine de secondes sur Michal Kwiatowski et Matteo Trentin et Mathieu van der Poel est encore plus loin, à plus d’une minute.

Pourtant, profitant de la mésentente entre Julian Alaphilippe et Jakob Fulksang à l’avant, le Danois refusant de prendre les relais. Mathieu van der Poel va réaliser l’impensable en ramenant le groupe des poursuivants sur les deux de devant dans le dernier kilomètre et alors qu’on pense le Néerlandais entamé par sa folle poursuite, c’est bien lui qui s’impose après avoir lancé son sprint aux 200 mètres, devançant sur la ligne Simon Clarke et Jakob Fuglsang, Julian Alaphilippe devant se contenter de la quatrième place.

