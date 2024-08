Les chiffres d’audiences de la Ligue 1 à l’internationale

La Ligue 1 s’exporte aussi à l’internationale.

Il est en ce moment beaucoup question de visibilité, d’audiences et de diffuseurs du championnat de France de Ligue 1. Principalement pour la France après des mois de palabres et l’issue que l’on sait, avec DAZN qui a obtenu les droits sur la majorité des matchs, plus un par journée au bénéfice de BeIn Sports.

63 diffuseurs sur 216 territoires pour le football professionnel français

A l’internationale, ça discute aussi prolongations ou nouveaux contrats sur de nombreux territoires. La Ligue de football professionnel (LFP), pour accompagner la rentrée en Ligue 1, a partagé quelques chiffres des médias à l’internationale basé sur les données de la saison dernière.

Elle compte 63 diffuseurs qui couvrent 216 territoires et 43 langues. Au cumul 381 millions de téléspectateurs ont suivi le championnat de France à l’occasion des 74 000 heures de diffusion. En outre ajoute la LFP, 45 médias internationaux ont produit un total de 165 interviews.