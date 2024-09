En Serie A, les écarts de sont d’un ratio de 13 entre le plus élevé et le plus modeste.

Si la Serie A n’est plus aussi compétitive qu’elle le fut sur la fin du siècle dernier et le début du 21e, elle n’en demeure pas moins un championnat plutôt homogène, plus que ne le sont finalement les autres du Big 5 européen. En Italie, les candidats au titre sont plus nombreux, une preuve étant qu’il s’en compte de différents sur les 5 derniers scudetto attribués.

La Serie A est un championnat plus homogène sur les budgets

Une raison à cela est l’économie des équipes. Les écarts de budgets entre les extrêmes de la ligue sont moindres sur les championnats voisins. En moyenne cette saison 2024-2025 de Serie A, le budget prévisionnel des équipes approche les 190 millions d’euros, selon nos donnes à Sportune. Les chiffres communiqués sont des estimations basées sur les comptes sociaux annuels et les projections de chacune des formations de l’élite du football italien.

La Juventus devant l’Inter et l’AC Milan au classement

A l’avant, la Juventus domine les deux clubs milanais, l’Inter de l’AC Milan, à respectivement 590 millions, 470 millions et 400 millions d’euros pour couvrir ce nouvel exercice comptable marqué par une hausse des revenus potentiels tirés des coupes européennes ; la Ligue des champions en premier lieu.

Les budgets des clubs de la Serie A en 2024-2025

Club Budget 2024-2025 Venise FC 45 M€ Lecce 55 M€ Cagliari 70 M€ Empoli 80 M€ Monza 80 M€

