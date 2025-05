Les supporters du LOSC ont rempli le stade Pierre-Mauroy pour la visite de l’OM

Nous voilà déjà à l’antépénultième sujet du genre pour la saison 2024-2025 de la Ligue 1, il est dans la lignée de cette dernière ligne droite, dans les tribunes des stades. C’est-à-dire qu’avec l’enjeu qui augmente un peu partout et le soleil printaniers qui s’installer pour ne rien gâcher, les affluences progressent sur ce qu’elles étaient au coup d’envoi du championnat.

Encore une grosse journée que cette 32e

Selon les chiffres hebdomadaires du journal L’Equipe, il y avait un total de 269 138 spectateurs ce week-end sur les neuf affiches de la 32e journée, pour une moyenne à 29 904 par match, supérieure à celle de l’ensemble de la saison (27 817) et à celle de la saison dernière (26 834). Les deux premiers que sont l’Olympique Lyonnais contre le RC Lens et le LOSC Lille face à l’Olympique de Marseille ont rempli leurs stades respectifs, le Groupama Stadium et Pierre-Mauroy.

C’était plein aussi au RC Strasbourg pour la visite du Paris SG, dans une Meinau en configuration de travaux de rénovation et plein encore pour le Stade Brestois qui recevait le Montpellier HSC.

Les affluences de la 32e journée de Ligue 1

Lyon – Lens = 52 020

Lille – Marseille = 48 284

Saint-Étienne – Monaco = 35 757

Nantes – Angers = 34 556

Nice – Reims = 24 758

Toulouse – Rennes = 23 926

Strasbourg – Paris-SG = 19 522

Auxerre – Le Havre = 17 194

Brest – Montpellier = 13 121