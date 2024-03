Les affluences de la 24e journée de Ligue 1

Le Groupama Stadium s’est bien garni pour la visite du RC Lens ce dimanche.

Une semaine pile après la meilleure de la saison 2023-2024, la Ligue 1 a signé l’une de ses plus faibles affluences au cumul des neuf rencontres disputées. La troisième seulement à moins de 200 000. Selon les données hebdomadaires de L’Equipe, 197 584 spectateurs ont garni les tribunes de cette 24e levée de l’élite. Pour une moyenne de 21 954 par match, un peu inférieure à la rencontre Toulouse – Nice (25 507).

Le Stade Rennais bat sa meilleure affluence de la saison

Après OL – Lens dimanche soir au Groupama Stadium, à presque 50 000, c’est le grand écart, avec un différentiel de 19 627 sur le derby breton entre Rennes et Lorient. Pour autant, Lyon a enregistré sa deuxième meilleure affluences de la saison, et le Stade Rennais a fait mieux que toutes les autres pour la visite des Merlus voisins et rivaux, venus s’imposer ce dimanche 2 buts à 1.

Et l’AS Monaco triple la sienne d’une journée sur l’autre

Mais la performance la plus remarquable est celle du PSG qui, une fois n’est pas coutume, a remplit le Stade Louis II. 14 000 supporters sont venus voir l’opposition de l’ASM et du club champion de France, vendredi. C’est quasiment trois fois plus que la réception précédente du TFC (22e journée), devant à peine 4 702 spectateurs.

Lyon – Lens = 48 242

Rennes – Lorient = 28 615

Nantes – Metz = 27 132

Toulouse – Nice = 25 507

Reims – Lille = 16 452

Monaco – Paris = 14 000

Montpellier – Strasbourg = 11 635

Clermont – Marseille = 10 583