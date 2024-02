Les 20 joueurs les mieux payés de l’histoire de la NBA qui n’ont jamais été champions

Joel Embiid, une carrière à plus de 375 M$ de salaires, mais pas (encore) de titre NBA.

À travers l’histoire de la NBA, les championnats servent souvent de validation ultime du talent et de l’héritage d’un joueur. Cependant, au milieu des bagues scintillantes et des célébrations triomphantes, existe une cohorte d’athlètes remarquablement talentueux qui, malgré des salaires faramineux et une reconnaissance généralisée, n’ont jamais goûté à la douce victoire d’un championnat NBA.

Dans l’arène impitoyable de la NBA, la réussite individuelle ne garantit pas toujours le couronnement ultime. La preuve en est avec ces 20 joueurs, dont les gains atteignent des centaines de millions de dollars, mais qui n’ont jamais réussi à décrocher le précieux trophée de champion.

Des millions de dollars, aucune bague : les 20 joueurs NBA les mieux payés sans titre

1. Damian Lillard = 451 772 802 $

Lillard, une force incontestable depuis son entrée en NBA, a mené les Trail Blazers à huit participations en séries, mais la bague lui échappe encore. Son transfert chez les Bucks vise à combler cette lacune.

2. Bradley Beal = 430 567 673 $

Malgré des performances exceptionnelles, Beal n’a pas réussi à hisser les Wizards au sommet. Son récent transfert chez les Suns offre une nouvelle opportunité de briller en séries.

3. Karl-Anthony Towns = 408 197 035 $

Le pivot dominante des Timberwolves n’a pas encore goûté à la victoire en séries malgré ses talents exceptionnels. Towns espère une percée avec Anthony Edwards et Rudy Gobert à ses côtés.

4. Devin Booker = 392 390 165 $

Bien qu’il ait mené les Suns en Finales NBA en 2021, Booker est encore à la recherche de la bague. Avec des coéquipiers de renom, il espère décrocher le titre cette saison.

5. Joel Embiid = 375 980 446 $

Dominant des deux côtés du terrain, Embiid a été proche de la victoire en 2018-19. Avec deux titres de meilleur marqueur, il cherche toujours la bague qui lui échappe.