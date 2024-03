Les 20 footballeurs les plus riches du monde en 2024

Cristiano Ronaldo est le 2e footballeur en activité le plus riche du monde en 2024.

Les gains des footballeurs atteignent des sommets sans précédent, et les joueurs les plus fortunés du monde le sont plus que jamais. Parmi les noms prestigieux tels que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, une surprise de taille domine le palmarès des footballeurs en activités les plus riches du moment, dévoilé par les médias The Scotsman et Givemesport.

Salaires primes et sponsors font la fortune des footballeurs

Les contrats de sponsoring et les accords de partenariat avec les marques s’ajoutent aux salaires confortables des meilleurs joueurs du monde. Cependant, il est important de noter que le titre du joueur le mieux payé ne correspond pas nécessairement à la plus grande fortune. La preuve avec le premier d’entre eux, le neveu du Sultan de Brunei, Faiq Bolkiah.

Cristiano Ronaldo et Messi sur le podium. Une surprise en tête

Au-delà du terrain, divers facteurs contribuent à la richesse totale de chaque joueur. Certains agents ont travaillé intensément pour garantir les meilleurs contrats à leurs clients, mais ce sont souvent les meilleurs joueurs qui obtiennent les offres les plus lucratives. Il est important enfin de noter que ce classement se base sur des estimations de patrimoine net, et que les chiffres peuvent varier selon les sources.

Les 10 footballeurs les plus riches du monde en 2024

Faiq Bolkiah (18,5 milliards d’euros)

Faiq Bolkiah, peu connu du grand public, est désigné comme le footballeur le plus riche au monde. Bien que son patrimoine provienne de ses origines riches plutôt que de sa carrière sportive, Bolkiah, neveu du Sultan de Brunei, a joué pour Leicester City et Chelsea dans sa jeunesse. Son statut unique contraste avec celui des autres joueurs de la liste.

Cristiano Ronaldo (850 millions d’euros)

Le Portugais est le footballeur le mieux payé du monde, grâce à son contrat de près de 200 millions d’euros annuels avec Al-Nassr en Arabie saoudite. A l’ajout de ses

Lionel Messi (600 millions d’euros)

L’Argentin, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, a accumulé une fortune colossale au cours de ses deux décennies au FC Barcelone et de son contrat lucratif avec le Paris Saint-Germain, comprenant une importante collaboration avec Spotify.

Neymar (231 millions d’euros)

Neymar a amassé une fortune à plus de 200 millions d’euros grâce à ses talents sur le terrain et à de nombreux contrats de sponsoring.

Kylian Mbappe (166 millions d’euros)

À seulement 25 ans, Mbappe se distingue parmi les meilleurs avec une valeur nette dépassant les 150 millions d’euros. Alors qu’il s’apprête à quitter le PSG, son prochain contrat pourrait augmenter considérablement sa fortune.

Paul Pogba (115 millions d’euros)

Malgré une période difficile à Manchester United et en suivant à la Juventus Turin où il est actuellement à l’écart, Pogba reste l’un des joueurs les plus riches, grâce à sa renommée et à des contrats de sponsoring lucratifs.

Antoine Griezmann (83 millions d’euros)

Griezmann, après une carrière exceptionnelle, bénéficie de contrats publicitaires et d’un retour réussi à l’Atletico Madrid.

Mohamed Salah (83 millions d’euros)

Salah, star égyptienne de Premier League, est un nom incontournable avec de nombreux contrats publicitaires.

Robert Lewandowski (79 millions d’euros)

Le passage de Lewandowski à Barcelone a renforcé sa position parmi les footballeurs les plus riches.

David de Gea (75 millions d’euros)

Malgré son absence de club actuellement, De Gea maintient une place dans le top 10 avec une fortune de 75 millions d’euros. A la fin de son contrat avec Manchester United, il était le joueur le mieux payé d’Angleterre.

Luka Modric (75 millions d’euros)

Le vice-champion du monde et Ballon d’or la même année 2018 complète cette liste des footballeurs les plus fortunés, grâce à ses années au service du grand Real Madrid.

Le classement complet

1. Faiq Bolkiah (Ratchaburi) = 18,5 milliards d’euros

2. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) = 850 millions d’euros

3. Lionel Messi (Inter Miami) = 600 millions d’euros

4. Neymar (Al-Hilal) = 231 millions d’euros

5. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) = 166 millions d’euros

6. Paul Pogba (Juventus) = 115 millions d’euros

7. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) = 83 millions d’euros

8. Mohamed Salah (Liverpool) = 83 millions d’euros

9. Robert Lewandowski (FC Barcelone) = 79 millions d’euros

10. David de Gea (sans club) = 75 millions d’euros

11. Luka Modric (Real Madrid) = 75 millions d’euros

12. Luis Suarez (Inter Miami) = 65 millions d’euros

13. Kevin De Bruyne (Manchester City) = 65 millions d’euros

14. Thomas Muller (Bayern Munich) = 50 millions d’euros

15. Jude Bellingham (Real Madrid) = 46 millions d’euros

16. Sergio Busquets (Inter Miami) = 41 millions d’euros

17. Thiago Silva (Chelsea) = = 41 millions d’euros

18. Erling Haaland (Manchester City) = 37 millions d’euros

19. Harry Kane (Bayern Munich) = 37 millions d’euros

20. Jack Grealish (Manchester City) = 37 millions d’euros