Les 15 catcheurs les plus riches en 2024

Derrière la légende Brock Lesnar, Roman Reigns est le catcheur le plus riche.

Le monde du catch est souvent associé à des salaires mirobolants pour ses stars. Si la WWE est connue pour rémunérer généreusement ses têtes d’affiche, les catcheurs moins populaires touchent également des revenus confortables. En 2024, le top 15 des catcheurs les mieux payés au monde cumule des gains impressionnants.

Brock Lesnar au sommet des catcheurs les plus fortunés

Sans surprise, Brock Lesnar trône à la première place de ce classement avec un revenu annuel de 12 millions de dollars, soit environ 11,1 millions d’euros. Le « Beast Incarnate » reste l’une des plus grandes attractions de la WWE et son statut de superstar lui permet de toucher des sommes colossales. Derrière Brock Lesnar, on retrouve deux autres piliers de la WWE : Roman Reigns (5 millions de dollars) et Randy Orton (4,5 millions de dollars). Ces catcheurs, très populaires auprès du public, bénéficient de contrats avantageux qui leur assurent des revenus confortables.

Becky Lynch seule femme présente dans le top 10

Triple H, légende du catch et actuel directeur des opérations de la WWE, se classe 4ème avec 3,6 millions de dollars. AJ Styles, ancien champion du monde WWE, complète le top 5 avec 3,5 millions de dollars. Seule femme du top 10, Becky Lynch se hisse à la 6ème place avec 3 millions de dollars. La catcheuse irlandaise, l’une des plus populaires de la division féminine, confirme sa position de star incontournable de la WWE.

Le reste du classement est composé d’autres catcheurs bien connus du grand public, tels que Seth Rollins, The Undertaker, The Miz, Kevin Owens, Braun Strowman et Sheamus. Ils touchent tous des salaires compris entre 1 et 2,5 millions de dollars.

Les 15 catcheurs les plus riches en 2024

1. Brock Lesnar = 12 millions de dollars (11,1 M€)

2. Roman Reigns = 5 millions de dollars (4,7 M€)

3. Randy Orton = 4,5 millions de dollars (4,2 M€)

4. Triple H = 3,6 millions de dollars (3,3 M€)

5. AJ Styles = 3,5 millions de dollars (3,2 M€)

6=. Becky Lynch = 3 millions de dollars (2,8 M€)

6=. Seth Rollins : 3 millions de dollars (2,8 M€)

7=. The Undertaker = 2,5 millions de dollars (2,3 M€)

7=. The Miz = 2,5 millions de dollars (2,3 millions d’euros)

7=. Stephanie McMahon = 2,5 millions de dollars (2,3 M€)

8. Kevin Owens = 2 millions de dollars (1,8 M€)

9. Braun Strowman = 1,2 million de dollars (1,1 M€)

10=. Sheamus = 1 million de dollars (930 000 €)

10=. Drew McIntyre = 1 million de dollars (930 000 €)

10=. Bobby Lashley = 1 million de dollars (930 000 €)

11. Jinder Mahal = 900 000 dollars (840 000 €)

11=. Kane = 900 000 dollars (840 000 €)

12. Charlotte Flair = 600 000 dollars (559 000 €)

13. Sasha Banks = 550 000 dollars (513 000 €)

14. Bianca Belair = 500 000 dollars (571.000 €)

15=. Alexa Bliss = 350 000 dollars (326 000 €)

15=. Asuka : 350 000 dollars (326 000 €)